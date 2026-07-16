Basında yer alan haberler, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya ile oynanan maç sırasında Fransa milli takım oyuncuları arasında yaşanan bir tartışmanın perde arkasını ortaya çıkardı; bu tartışmanın başrolünde ise yıldız oyuncu Ousmane Dembélé vardı.

Fransa milli takımı, iki gün önce Salı günü Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenildi.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Dembélé'nin maçın devre arasında oyuncular arasında yaşanan krizin başrolünde olduğunu ve oyuncuların İspanya milli takımına karşı savunma alanında uyguladıkları baskı şeklini eleştirdiğini yazdı.

Dembélé'nin sözleri, Fransa milli takım oyuncularının öfkesini çekti; oyuncular, Dembélé'nin ilk yarıda genel olarak kendisinden beklenen rolü yerine getirmediğini düşündüler.

Bu durum, Fransa milli takımının ikinci yarıda yaşadığı gerilemeyi ortaya koydu; bu gerileme, bir gol gerideyken maçı çevirme şansını elinden aldı ve bir gol daha yiyerek yarı finalde Dünya Kupası'na veda etmesine neden oldu.

İlginç olan ise, bir diğer Fransız yıldız Kylian Mbappé’nin de maç sonrası basına yaptığı açıklamalarda, Fransa milli takımının maç boyunca İspanya’ya uyguladığı baskıya itiraz etmesiydi.

Fransa milli takımı şu anda, İngiltere'nin Arjantin'e 1-2 yenilmesinin ardından, 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü ve dördüncü sıraları belirlemek üzere önümüzdeki Pazar gecesi İngiltere ile oynayacağı maça hazırlanıyor.