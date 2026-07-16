Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

Çeviri:

Dembélé'nin başrolünde... Fransa'nın İspanya karşısında geri dönüşü engelleyen tartışma hikayesi

Fransa - İngiltere
Fransa
İngiltere
Dünya Kupası
İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
O. Dembele
Fransa
İngiltere
ABD
İspanya
Arjantin

Paris Saint-Germain'in yıldızı, Les Bleus'ta bir krize yol açtı

Basında yer alan haberler, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya ile oynanan maç sırasında Fransa milli takım oyuncuları arasında yaşanan bir tartışmanın perde arkasını ortaya çıkardı; bu tartışmanın başrolünde ise yıldız oyuncu Ousmane Dembélé vardı.

Fransa milli takımı, iki gün önce Salı günü Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenildi.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Dembélé'nin maçın devre arasında oyuncular arasında yaşanan krizin başrolünde olduğunu ve oyuncuların İspanya milli takımına karşı savunma alanında uyguladıkları baskı şeklini eleştirdiğini yazdı.

Dembélé'nin sözleri, Fransa milli takım oyuncularının öfkesini çekti; oyuncular, Dembélé'nin ilk yarıda genel olarak kendisinden beklenen rolü yerine getirmediğini düşündüler.

Bu durum, Fransa milli takımının ikinci yarıda yaşadığı gerilemeyi ortaya koydu; bu gerileme, bir gol gerideyken maçı çevirme şansını elinden aldı ve bir gol daha yiyerek yarı finalde Dünya Kupası'na veda etmesine neden oldu.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG

İlginç olan ise, bir diğer Fransız yıldız Kylian Mbappé’nin de maç sonrası basına yaptığı açıklamalarda, Fransa milli takımının maç boyunca İspanya’ya uyguladığı baskıya itiraz etmesiydi.

Fransa milli takımı şu anda, İngiltere'nin Arjantin'e 1-2 yenilmesinin ardından, 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü ve dördüncü sıraları belirlemek üzere önümüzdeki Pazar gecesi İngiltere ile oynayacağı maça hazırlanıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin