Dembele, 2022 Dünya Kupası finali öncesinde Lionel Messi hakkında konuştu: "Bana Barcelona'yı sevdirdi"

İdil Erin Tetik
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Ousmane Dembele France 2022Getty Images
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Ousmane Dembele, Lionel Messi'yi 'olağanüstü bir oyuncu' olarak görüyor ve Arjantinli yıldızın kendisine Barcelona'yı sevdirdiğini söylüyor.

  • Fransa, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile karşılaşacak
  • Dembele ile Messi eski takım arkadaşları
  • Dembele, Messi'nin büyük bir hayranı

NE OLDU? 2017 yılında Barcelona'ya transfer olan Dembele, dört sezon boyunca Messi ile birlikte forma giydi. Şimdi ise eski takım arkadaşıyla 2022 Dünya Kupası finalinde buluşacak.

NE SÖYLENDİ? Dembele gazetecilere şunları söyledi: "İstisnai bir oyuncu. Iniesta ile birlikte bana Barcelona'yı sevdirenlerden biri. Onunla dört harika sezon geçirdim. Soyunma odasında normal biri, genç oyunculara çok yardımcı olur. Bana çok şey kazandırdı. Onu kontrol etmek zor olacak ancak topla olabildiğince az buluşması için elimizden geleni yapacağız."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Lionel Messi Argentina Croatia 2022 World CupGetty

Ousmane Dembele Barcelona 2022-23Getty

SIRADA NE VAR? Arjantin ile Fransa, 18 Aralık'ta 2022 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki ilk zaferine ulaşmak isterken son şampiyon Fransa aynı başarıyı üst üste ikinci kez tekrarlamak istiyor.

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