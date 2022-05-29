Jürgen Klopp: "İstanbul için otel rezervasyonunu yapın"

Alman menajer, Devler Ligi finalinde Real Madrid'e kaybetti ancak gelecek sezon için iddialı konuşuyor.

Jürgen Klopp, Liverpool taraftarlarına gelecek yılki Şampiyonlar Ligi finali için otel rezervasyonlarını yapmalarını tavsiye etti.

Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı finalde Real Madrid'e Vinicius Junior'ın kaydettiği gol ile 1-0 mağlup olan Kırmızılar, kupaya uzanamadı ve maçtan eli boş ayrıldılar.

Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin şutlarına sahada etkili bir performans sergileyen Thibaut Courtois geçit vermedi ancak Jürgen Klopp'un gelecek sezon için umudu büyük.

Jürgen Klopp hayal kırıklığının ardından ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından BT Sport'a konuşan Klopp şunları söyledi: "Soyunma odasındaki kimse harika bir sezon geçirdiğimizi düşünmüyor. Sanırım bunun için birkaç saate ihtiyacımız var."

"İyi bir oyun oynadık, mükemmel değildi. Derin dizilişle kurulmuş rakibe karşı mükemmel oyun sergilemenin mümkün olduğunu düşünmüyorum."

"Finale çıkmak kötü değil. Bu da bir başarı. Tekrar geleceğimize dair içimde güçlü bir his var. Oyuncularım gerçekten rekabetçi. Birlikte olağanüstü bir ekibimiz var."

"Gelecek sezon final nerede? İstanbul'da mı? Otel rezervasyonunuzu yapın!"

🗣️ Jürgen Klopp: "Gelecek sezon final nerede? İstanbul’da mı? Otel rezervasyonunu yaptırın" ❤️ pic.twitter.com/ouaAYPITJY — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 28, 2022

Courtois'nın performansı Liverpool'a izin vermedi

Liverpool, Paris'te dokuzu isabetli olmak üzere 24 şut attı ancak eski Chelsea kalecisi Courtois'a İngiliz ekibine geçit vermedi.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı oynayan Thibaut Courtois, 2003/04'ten bu yana bir final maçında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

9 - Thibaut Courtois' nine saves tonight is the most on record (since 2003-04) of any keeper in a single #UCLfinal. Impenetrable. #LIVRMA pic.twitter.com/zIKhl5zaXT — OptaJoe (@OptaJoe) May 28, 2022

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