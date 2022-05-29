Ancelotti, Courtois'nın Şampiyonlar Ligi motivasyonunu açıkladı

Real Madrid'in kalesinde duvar ören eldiven, dev finalde sahaya hakimiyetini koydu.

Carlo Ancelotti, Thibaut Courtois'nın Şampiyonlar Ligi finalinde ortaya koyduğu performansı aralarında geçen diyalog ile açıkladı.

Avrupa'nın en büyüğünün belli olacağı finalde Liverpool'a karşı mücadele veren Real Madrid, İngiliz ekibini 1-0 mağlup ederek kupayı 14. kez müzesine götürdü.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı oynayan Thibaut Courtois, 2003/04'ten bu yana bir final maçında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

Carlo Ancelotti ne söyledi?

La Nacion'da yer alan habere göre; Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından düzenlenen basın toplantısında maçta etkili bir performans ortaya koyan Courtois'a hakkında şunları söyledi:

"Courtois'nın hiç Şampiyonlar Ligi kupası yoktu. Ona 'Ben seni finale götüreceğim. Sen de bana kupayı getireceksin' dedim. Başardı!"

"Son 16 turundan bugünkü maça kadar çok acı çektik ama asla pes etmedik"

Courtois ne söyledi?

Liverpool'a geçit vermediği mücadelenin ardından konuşan Courtois ise şunları söyledi: "Bugün ilk andan itibaren kendimi çok iyi hissettim,"

"Kimsenin bana gol atamayacağını düşündüm ve hayatım boyunca Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kazanacakmış gibiydim."

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