Deliliğin bedeli… Dünya Kupası finali bileti 30 bin avroya ulaştı

Dünya Kupası finaline gitme hayali artık herkes için ulaşılabilir değil. İspanya milli takımının ABD’nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu’nda düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesiyle birlikte, İspanyol taraftarların sevinci, turnuva tarihinde eşi benzeri görülmemiş rekor seviyelere ulaşan bilet fiyatlarının yarattığı şokla gölgelendi.

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) resmi platformunda açıklanan fiyatlar, İspanya Futbol Federasyonu'nun kendi koridorlarında bile geniş çaplı bir tepki dalgasına yol açtı.

Platforma göre, şu anda satılan en ucuz biletin fiyatı yaklaşık 6.400 avro, VIP deneyimlerinin fiyatları ise 30.000 avroya ulaşıyor. Bu rakamlar, artan talep ve dinamik satış ve yeniden satış sistemleri nedeniyle, organizasyon komitesinin belirlediği başlangıç fiyatlarını çok aşmış durumda.

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Lozano, "Cadena SER" radyosuna yaptığı açıklamada bu durumu eleştirerek şunları söyledi: "Final maçının en ucuz bilet fiyatı yaklaşık 4 bin dolar ve bu fiyatlar, uçak biletleri gibi sürekli yükselip alçalan değişken fiyatlar. Bu gerçekten üzücü ve kabul edilemez bir durum; orta ve alt sınıftan birçok İspanyol taraftar, maça gelmek için büyük çaba sarf ediyor."

Maliyet sadece bilet fiyatıyla sınırlı değil; Madrid’den New York’a direkt uçuş 1.100 avroyu aşıyor, stadyuma yakın bir otelde iki gecelik konaklama ücreti ise en az 1.000 avro, buna ulaşım, yemek ve sigorta masrafları da ekleniyor.

Toplam maliyetler hesaplandığında, final maçına katılmanın bedeli, herhangi bir lüks harcamalar hariç, kişi başına 8 bin avronun üzerine çıkabilir; bu da, on yıllardır halkın kutlaması olan bu etkinliği, yalnızca azınlığın karşılayabileceği bir ayrıcalığa dönüştürüyor.

Bu gerçek karşısında, bazı seyahat acenteleri organize paketler sunmaya başladı. Bunlardan biri olan Viajarxmenos acentesi, kişi başına 8 bin 900 avro fiyatlı bir paket sunuyor. Bu pakete gidiş-dönüş uçak biletleri, stadyuma ulaşım, maçın resmi bileti, sigorta ve konaklama süresince yardım dahil. Bu fiyat, futbol dünyasının en önemli maçına katılmanın maliyetinde yaşanan enflasyonun boyutunu yansıtmaktadır.