Dele Alli koronavirüs videosu yüzünden disiplinlik oldu

Snapchat üzerinden yayınladığı videoda bir Asyalı'yla aynı ortamdayken maske taktığı görülen Dele Alli 5 Mart'a kadar savunma verecek.

'ın yıldızı Dele Alli'nin başı dertte.

İngiliz futbolcu Snapchat hesabından yayınladığı bir videoda bir havaalanındayken Asyalı bir adamla aynı ortamda olduğu için maske takan Alli ırkçılıkla suçlanmış ve sonrasında bu videoyu silmişti.

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İngiltere Futbol Federasyonu bu videoyla ilgili olarak oyuncuyu disiplin kuruluna sevk etti. 5 Mart'a kadar savunmasını verecek olan Alli'nin para ya da maç cezası alması gündemde.

Daha fazla takım

Dele Alli daha önce Çin'in ünlü sosyal medya platformu Weibo'dan yaptığı açıklamada video nedeniyle özür dilemiş "Komik değildi ve bunu fark eder fark etmez videoyu sildim. Hem kendimi hem de kulübümü hayal kırıklığına uğrattım. Bu hakkında şaka yapılmaması gereken bir konu. Çin'deki herkese sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum." şeklinde konuşmuştu.

Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılan koronavirüs nedeniyle çok sayıda insan yaşamını yitirirdi.