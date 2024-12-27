Dele Alli Beşiktaş sonrasındaki ilk takımıyla antrenmana çıktı

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli, Como'da antrenmanlara başladı.

İngiliz futbolunun bir dönemki yıldız isimlerinden olan Dele Alli, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Como'da antrenmanlara başladı. Tottenham ve Everton formalarıyla tanınan Alli, son dönemde yaşadığı düşüşü tersine çevirmek istiyor. Como'nun eski Barcelona ve Arsenal oyuncusu Cesc Fabregas'ın liderliğindeki teknik ekibinin gözetiminde çalışmalara katılan Alli, A takımın dışında bireysel bir program uyguluyor.

Como, Dele Alli'nin antrenman sürecinde medyaya açık bir duruş sergilemiyor. Kulüp, 28 yaşındaki oyuncunun sahadaki fotoğraflarını veya videolarını henüz paylaşmadı.

Sky Sport Italia'nın haberine göre, Alli tam formuna ulaştığında takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Ancak şu anda resmi bir sözleşme imzalanmış değil ve kulüp, oyuncunun performansına göre bir karar verecek.

Forma dönüş süreci

Dele Alli, bir yılı aşkın süredir resmi bir maçta forma giymedi. En son Türkiye Süper Ligi’nde Beşiktaş formasıyla izlenen oyuncu, Como'da yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. 24 Aralık’ta İtalya’ya gelen Alli, iki gün sonra bireysel antrenmanlara başladı.

Kulübün, Alli'nin fiziksel durumu ve form grafiğini değerlendirdikten sonra onunla sözleşme imzalayıp imzalamayacağına karar vereceği biliniyor. Bu durum, bir zamanların Premier Lig yıldızının kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olabilir.

Cesc Fabregas faktörü

Cesc Fabregas, Como'da teknik kadroda yer alarak oyunculara liderlik ediyor. Fabregas’ın futbol bilgisi ve deneyimi, Alli'nin yeniden form kazanması ve kendine güvenini geri kazanması için önemli bir fırsat sunabilir. Fabregas'ın rehberliği altında Alli’nin performansını yeniden üst seviyelere taşıması mümkün olabilir.

Dele Alli’nin Como’daki bu süreç, kariyerindeki son büyük fırsatlardan biri olabilir. İngiliz futbolcu, bireysel antrenmanlarla başladığı bu yolculukta hem fiziksel hem de mental olarak toparlanmak zorunda. Como’nun düşük profil yaklaşımı ise Alli'nin üzerindeki baskıyı azaltabilir ve oyuncuya yeniden yapılanma süreci için zaman kazandırabilir.