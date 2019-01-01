Deivid de Souza: Fenerbahçe ile görüşüyorum

Fenerbahçe'nin unutulmaz golcülerinden olan Deivid de Souza, ülkesinde verdiği röportajda ilginç açıklamalarda bulundu.

'de 2006-2010 yılları arasında forma giyen Deivid de Souza, sarı lacivertli kulüple görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Brezilyalı futbolcu, UOL Esporte adlı siteye verdiği röportajda, "Fenerbahçe'de bir idol haline geldim. Kulüp geçmişinde birçok Brezilyalı var. Didi'den saymaya başlarsak Sebastiao Lazaroni, Carlos Alberto Parreira ve son olarak da Zico bu takımda görev yaptı. Futbolcu olarak ise Washington, Simao, Alex, Edu Dracena, Marco Aurélio, Vederson ve Roberto Carlos gibi efsane oyuncuları oldu. Hatta Diego Lugano ve Maldonado da bence Brezilyalı." ifadelerini kullandı.

Deivid, Fenerbahçe'de geçirdiği 2006-2010 arası yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde yakaladıkları başarıdan ve takım arkadaşı Alex de Souza'dan ise şöyle bahsetti:

"Çok gol attı, kulüp tarihinin en büyük oyuncularından biriydi. Sezona damgasını vurdu, daha önce Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasını hiç geçemeyen kulübü çeyrek finale taşıdı. Sonra tarih yazdı. Ve Zico ile çalışmak bir zevkti, harika bir adamdı, onunla tanıştığımda titriyordum."

Şimdilerde girişimcilikle uğrayaşan 39 yaşındaki Brezilyalı, Fenerbahçe ile görüşme halinde olduklarını belirtti:

"Fenerbahçe ile sık sık konuşuyorum. Onlarla çalışmaya devam ediyorum. Kulüp için oyuncuları izliyor ve onlar için bazı transferleri gerçekleştiriyorum."