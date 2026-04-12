"Defans oyuncusu" Mbappé, Madrid basınına yemin ediyor

Fransız yıldız Kylian Mbappé, Real Madrid'in bir dizi başarısızlığının ardından, savunmaya yeterince katkı sağlamadığı gerekçesiyle son zamanlarda Madrid basınının eleştirilerine maruz kalıyor. Bu durum, takımın La Liga şampiyonluğunu kaybetmesine ve Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine ramak kalmasına neden oldu.

Ancak buna karşılık, "Radio Marca" analistlerinden Sergio Valentín, Real Madrid'in krizlerinin sorumluluğunu tek başına Mbappé'ye yüklemenin yanlış bir yaklaşım olduğunu ve asıl sorunun özüne değinmediğini düşünüyor.

Valentin bu konuda şunları söyledi: "Kylian Mbappé, Bayern Münih karşısında çok fazla savunma yaptı... Ancak asıl soru şu: Real Madrid kazandı mı? Takımın sorunları Mbappé'nin savunma yapmaması meselesine indirgendiğinde, tüm krizlerin tek başına ona yüklendiği izlenimi uyandırıyor, oysa gerçekte sorunun özü bu değil."

"Mbappé, diğer oyuncular gibi, güçlü ve zayıf yönleri var ve takım içinde kimse eleştiriden muaf değil" diye ekledi.

Real Madrid, ilk maçta 2-0 mağlup olduktan sonra, önümüzdeki Çarşamba günü Allianz Arena'da ev sahibi Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçına hazırlanıyor.