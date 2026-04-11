Deco, başarısız transferde Barcelona'nın hatasını kabul ediyor

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, son sezonlarda Barça için sonuçsuz kalan transferlerden birinin yönetilmesinde hatalar yapıldığını kabul etti.

Barcelona, 2024 kışında genç forvet Vitor Roque'ye büyük bir bahis oynamış ve sezonun kritik bir aşamasında hücum hattını güçlendirmek için Brezilya'dan gelişini öne almıştı.

Ancak oyuncunun Barcelona'daki kariyeri tıkanmış ve Ocak ayında geldiğinden beri umulduğu gibi bir başlangıç yapamamıştı. Kısa süren deneyimi, süreklilik eksikliği, medyanın baskısı ve Katalan kulübünün yüksek beklentilerinden etkilendi. Bu durum, kulüpte ayak uydurmasını engelledi ve daha fazla süre alabilmek ve gelişebilmek için kulüpteki serüvenini kesin olarak sonlandırmadan önce, bir geçiş aşaması olarak Real Betis'e kiralanmasına neden oldu.

Teknik istatistikler, Roqui'nin karşılaştığı zorlukların boyutunu ortaya koyuyor. Barcelona ile 16 resmi maçta forma giyen Roqui, bu maçlarda sadece 2 gol attı. Bu rakamlar, geçen sezon 20 gol atan ve bu sezonun ilk 14 maçında 6 golle başlayan Palmeiras'taki mevcut performansından tamamen uzak.

İspanyol "Sport" gazetesinde yer alan açıklamalarda Deco, "Roque'nin her gün basında çıkan haberleri takip edip etmediğini bilmiyorum... Sanırım ona yardım etmeyi ihmal ettik ve ruhsal olarak iyi bir durumda olmadığını fark edemedik. Yeteneği var ve bunu şu anda kanıtlıyor" dedi.

"Vitor Roque, o dönemde Barcelona'nın yaptığı transferlere yönelik saldırı kampanyasının kurbanı oldu" diye ekledi.

"Avrupa sezonunun ortasında, Ocak ayında gelmek ve bunu bir sakatlıktan kurtulduktan sonra yapmak, uyum sürecini etkileyen faktörlerdi" diye devam etti.

Deco, oyuncunun deneyimini başarısızlık olarak nitelendirmeyi reddetti ve şöyle konuştu: "Barcelona'da başarılı olamadığı damgası kaldırılmalı... Doğru yolda ve çok iyi bir çocuk olduğu için mutluyum." Ayrıca



okuyun: Deco, Messi'nin Barcelona formasıyla yaptığı son dans tartışmasını sonlandırdı