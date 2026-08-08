Bernardo Silva, Real Madrid ile oynadığı ilk maçtan duyduğu mutluluğu dile getirerek, takımın formasıyla sahaya çıkmasının yeni bir dönemde atılan ilk adımı temsil ettiğini, ancak hazırlık döneminde birçok yönü hâlâ geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Silva, cumartesi akşamı Macar ekibi Ferencvaros'a karşı alınan 2-1'lik hazırlık maçı galibiyetinin ardından şunları söyledi: "İlk maçımı oynadığım için çok mutlu ve son derece memnunum. Bu daha sadece ilk hafta ve önümde geliştirmem gereken pek çok şey var."

Şu anda onu en çok meşgul eden konu hakkında ise şöyle konuştu: "En önemlisi, sezona iyi başlamak için gereken ritmi kazanmak; üzerinde çalıştığımız şey de bu."

Portekizli orta saha oyuncusu, Real Madrid'in resmi kanalına yaptığı açıklamada, sahanın farklı bölgelerinde takımın ihtiyaç duyduğu şeyi sunmaya çalıştığını belirterek şunları ekledi: "Şu an için takımın ihtiyaç duyduğu şeyi vermeye çalışıyorum. Bazen oyun kuruluşuna daha fazla dahil oluyorum, bazen öne çıkıyorum ya da baskıya veya son bölgede bulunmaya odaklanıyorum. Takıma birçok farklı yönden yardımcı olmaya çalışıyorum ve mümkün olan her şekilde yardım etmek için hazır olacağım."

Silva, tatilden dönüşüne de değinerek, yeni takım arkadaşlarıyla uyum sağlamanın ve her birinin oyun tarzını tanımanın önemine işaret etti ve şöyle dedi: "Tatilden dönmek zordu, ama forma giymeye başladığım için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı tanımaya çalışıyorum; çünkü onların özelliklerini bilmek ve maçlarda ve antrenmanlarda neyi sevdiklerini anlamak önemli."

Sözlerini, sezon başlamadan önce elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak tamamladı: "Sezona iyi başlamak için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağım."

Ayrıca oku: Salah şifre kelime: Hilal yıldızının Trabzon'a transferinin sonuçlanması için beklenen tarih

Ayrıca oku: Muazzam kazançlar ve hukuki hamle: Salah'ın transferi 72 saatte dengeleri değiştirdi