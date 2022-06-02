Dean Huijsen: Juventus'un genç yıldızı yeni De Ligt olabilir

17 yaşındaki defans oyuncusu, Real Madrid'in ilgisine rağmen Malaga'dan Juventus'a transfer oldu.

Çarşamba günü Hollanda, tarihte art arda üç 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kazanan ilk ülke olmaya çalıştı.

Portakallar, İsrail'in Netanya kentinde Fransa ile karşı karşıya geldi ve bir dizi üst düzey yetenek, son iki hafta boyunca parladı.

Öne çıkan oyuncu, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde A takıma doğru ilerlemeye başlamış, benzersiz becerilere sahip bir oyuncu olan stoper Dean Huijsen oldu.

Nisan ayının başlarındaki 17. doğum gününden hemen önce Huijsen, Massimiliano Allegri tarafından Juventus'un A takım kadrosunda antrenman yapması için çağrıldı.

Juventus'un A takım kadrosuyla antrenman yapmasu aynı zamanda idolü ile tanışması anlamına geliyordu. Matthijs de Ligt. Bu ikili kimi zaman karşılaştırılıyordu.

Her ikisi de uzun, sarı saçlı Hollandalı stoperler, üstün savunma içgüdülerine sahip topa sahip olduklarında da sakin kalıyorlar. Bu karşılaştırmaları yapmak kolay, ancak Juve bu erken aşamada doğal olarak beklentileri yumuşatmaya hevesli.

Huijsen doğal olarak sağ ayaklı, ancak zayıf olan ayağı solunu da rahat kullanıyor. 195 cm ile akranları arasında oyuna hükmedecek fiziksel özelliklere sahip.

Hollanda U17 takımının hocası Mischa Visser, TuttoJuve'a verdiği demeçte, "Dean çok yönlü bir oyuncu ve stoper olmasına rağmen hücumda çok etkili.

"Savunmada, doğru zamanlamayla doğru pozisyonu alabiliyor ve fiziği sayesinde ikili mücadeleleri kazanmakta iyi.

"Sakinliği beni etkiliyor, hiç stresli görünmüyor. Sahada yapması gerekenlere konsantre olmakta iyi, oyunun hızından veya tribünlerdeki baskıdan etkilenmiyor. "

Visser'in ima ettiği gibi, belki de Huijsen'i diğer üst düzey savunmacılardan ayıran şey, hücum alanlarındaki yeteneğidir.

Juve'deki ilk sezonunda 19 maçta yedi gol attı ve bunu U17 Euro'da iki golle destekledi.

Bir penaltı uzmanı olan oyuncu aynı zamanda açık alanda da etkili. Huijsen'in golleri de oyununda yeni bir şey değil. Juve'ye katılmadan önce Malaga'da takımının en golcüsü olmuştu.

Aslında, babası Donny'nin, Patrick Kluivert'in ortağı olarak Ajax akademisinden çıktıktan sonra kısa bir profesyonel kariyere sahip olduğunu düşünürsek, bunun onun genlerinde olduğunu söyleyebiliriz.

Huijsen ailesi, Dean beş yaşındayken Marbella'ya taşındı ve beş yıl sonra Malaga tarafından keşfedilmeden ve imzalanmadan önce yerel kulüp Costa Unida CF'ye katıldı.

Düzenli olarak kendi yaş grubunun üzerinde oynayan Huijsen, kısa sürede İspanyol ekibinin mücevheri olarak kabul edildi. Henüz 15 yaşındayken A takımla antrenman yaptı.

2021 yazı yaklaştıkça, Real Madrid, Sevilla ve en az bir Premier Lig ekibi de dahil olmak üzere Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinden bazıları onunla ilgilendi.

Oyuncu kaşifi Matteo Tognozzi liderliğindeki Juve, Huijsen üzerinde aşırı baskı yaratmayarak genç oyuncuyu İtalya'ya geçmeye ikna etmeyi başardı.

Allegri, Leonardo Bonucci ve De Ligt gibi isimlerle birlikte çalıştığı günlerde Huijsen'den gördüklerinden etkilendiğini söyledi ve Allegri'ye gelecek sezon daha sık olarak benzer fırsatlar sunulması bekleniyor.

De Ligt ve Virgil van Dijk şimdilik Hollanda'nın savunma hattını elinde tutarken, gelecek nesil de aynı derecede güçlü görünüyor.