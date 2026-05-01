De Zerbi, Xavi Simons'un uzun süreli yokluğunun ardından tek bir şeyi reddediyor

Roberto De Zerbi, Xavi Simons’un geçen hafta Wolverhampton Wanderers deplasmanında geçirdiği ağır çapraz bağ sakatlığından dolayı elbette çok üzgün. Ancak Tottenham Hotspur teknik direktörü, kulüp içindeki kişileri suçlamayı reddediyor.

Simons, Molineux'daki maçın ikinci yarısında bu ağır sakatlığı yaşadı. Orta saha oyuncusu talihsiz bir hareket yaptı ve dizinde gözle görülür bir şekilde çok acı çekti. Hollandalı oyuncu sonunda sedyeyle sahadan çıkarıldı ve bu sakatlık nedeniyle Dünya Kupası'nı ve muhtemelen 2026 yılının geri kalanını kaçıracak.

De Zerbi, Pazar günü Aston Villa ile oynanacak deplasman maçı öncesinde Cuma günü yaptığı açıklamada, Simons'un uzun süreli yokluğuna da değindi. İtalyan teknik direktör, hücum orta saha oyuncusunun sakatlığının hemen ardından yaşanan süreçte kimseyi suçlayamayacağını, özellikle de sağlık ekibini suçlayamayacağını düşünüyor.

"Birlikte kazanırız, birlikte kaybederiz," diyen De Zerbi, basın toplantısında Tottenham'da takım ruhunun çok önemli olduğunu vurguladı. "Bu, polemiklere girmenin veya sorumlulukları atfetmenin doğru zamanı değil."

"Her birimiz büyük bir kulüp için kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Birbirimizle sıkı sıkıya bağlı kalmalıyız. Kendi düşüncelerimizde takılıp kalmamalıyız," diyor De Zerbi, Tottenham'ın oyuncularına, teknik kadrosuna ve tüm çalışanlarına.

De Zerbi, Simons'un yanı sıra Kuzey Londra'da başka sakatlıklar da yaşıyor. Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Cristian Romero ve Guglielmo Vicario gibi isimler de Pazar günü Aston Villa maçında forma giyemeyecek.