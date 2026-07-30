Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi, Spurs'ün hücum hattı için bir "bomba" transferin sinyalini verdi ve kulübün yaz transferlerinin yalnızca yüzde 60 oranında tamamlandığını vurguladı; üstelik takım bu dönemde iki kez transfer rekorunu kırmasına rağmen.

Tottenham; Sandro Tonali (100 milyon sterlin), Matheus Fernandes (85 milyon sterlin) ve Jan Paul van Hecke (52 milyon sterlin) ile anlaşmak için 237 milyon sterlin harcadı.

Ayrıca Premier Lig'de üst üste iki sezon on yedinci sırada yer aldıktan sonra Andy Robertson ve Marcos Senesi'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

De Zerbi şimdi önümüzdeki sezon başlamadan önce hücum hattını güçlendirmeye kararlı. "Daily Mail" gazetesinin kaynakları, De Zerbi'nin işaret ettiği "bomba" ifadesinin, Tottenham'ın da kadrosuna katmaya çalıştığı Manchester City kanat oyuncusu Savinho'yu kastetmediğinin düşünüldüğünü belirtiyor.

De Zerbi şunları söyledi: "Transfer piyasası kesinlikle bitmedi, ancak transfer piyasasındaki projemizin yüzde 60'ını tamamladık. Ve şimdi elimizde bir bomba daha var."

De Zerbi'nin Tottenham yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde transfer hedeflerini bir araya getirmesinin ardından, transferin tamamlanmaya yakın olup olmadığı sorulduğunda ise şunları ekledi: "Umarım öyledir, ama kesinlikle bitmedi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Forvet oyuncuları istiyoruz, sonra pozisyonlarını belirleriz. Genellikle A planı, sonra B planı, sonra C planı şeklinde çalışmayı sevmem. A planıyla başlarım, sonra dururum. Çünkü oyuncular birbirinin aynı değildir. Birbirinin tıpatıp aynısı olan iki oyuncu yoktur."

De Zerbi ayrıca, Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı ile dikkat çekici bir performans sergileyen Djed Spence'in daha önce kendisiyle bu yaz Tottenham'dan ayrılma konusunda konuştuğunu açıkladı. Bu durum, aralarında Cristian Romero, Guglielmo Vicario ve Lucas Bergvall'ın da bulunduğu diğer oyuncuların da ayrılma isteğiyle aynı döneme denk geliyor.

De Zerbi şunları söyledi: "Görev sürecimin başında, nisan ayında, bilmiyorum, bir milyon birebir toplantı yaptım ve Romero ile Vicario bana düşüncelerini söylediler. Onlara dedim ki: 'Evet, su üstünde kalmama yardım edin, sonra ben de sizin ayrılmanıza yardım edeceğim. Eğer su üstünde kalmama yardım etmezseniz, benimle birlikte suyun altında kalırsınız.'"