Tottenham'ın teknik direktörü İtalyan Roberto De Zerbi, dikkat çeken açıklamalarıyla Spurs taraftarlarının heyecanını körükledi. Londra kulübünün bu hafta içinde "çok konuşulacak bir transfer" gerçekleştirmeye yaklaştığını vurgulayan De Zerbi, takımın yaz transfer dönemine yönelik planının şu ana kadar yalnızca yüzde 60'ını tamamladığına dikkat çekti.

De Zerbi'nin açıklamaları, muhtemel hedeflerden biri olan Bournemouth forveti Junior Kroupi'nin sakatlanmasıyla yaşanan büyük darbenin ardından kulübün hayal kırıklığını telafi etmek için geldi; oyuncunun dört aya varan bir süre boyunca sahalardan uzak kalacağı kesinleşti.

Hücumu güçlendirmek için beş isimlik liste

İngiliz "Evening Standard" gazetesine göre Tottenham, transfer dönemi kapanmadan hücum hattını güçlendirmek için beş ismi içeren kısa bir liste hazırladı. Listenin başında, Tottenham'ın kadrosuna katmak için ciddi bir ilgi gösterdiği Manchester City forveti Mısırlı yıldız Ömer Marmuş yer alıyor.

Marmuş, hücum hattındaki koltuk için şu isimlerle rekabet ediyor: Stuttgart forveti Deniz Undav, Sunderland forveti Brian Brobbey, Manchester City yıldızı Brezilyalı Savinho ve Paris Saint-Germain kanadı Fransız Bradley Barcola.

Marmuş: De Zerbi'yi kurtarmaya aday bir yetenek

Marmuş, çok yönlü hücum rolleri ve hem net bir forvet olarak hem de geriye çekilip savunmacıların arkasındaki boşlukları kullanarak oynama becerisi nedeniyle De Zerbi'nin özellikle beğenisini kazanan bir seçenek olarak öne çıkıyor.

İtalyan teknik adam, 27 yaşına yaklaşan Marmuş'ta futbol olgunluğuna ulaşmış ve kendisinden hemen faydalanabileceği bir oyuncu görüyor; özellikle Spurs'ün küme düşme mücadelesiyle boğuştuğu iki sezonun ardından.

Marmuş, Ocak 2025'te Eintracht Frankfurt'tan Manchester City'ye transfer olmuş ve Premier Lig'de dikkat çeken bir başlangıç yapmıştı, ancak gol yollarındaki temposunu koruyamadı. City ile geçirdiği ilk tam sezonunda yalnızca 3 gol kaydeden oyuncu, kademeli olarak kulübün planları dışına çıktı ve gelecek hesaplarında yer almadı.

De Zerbi, geçen zor sezona rağmen Marmuş'un Premier Lig'de gol yeteneğini kanıtladığını düşünüyor ve oyuncunun kendi yönetimi altında yalnızca kale önündeki özgüvenini yeniden kazanmaya ihtiyacı olduğuna inanıyor; böylece Marmuş'un yeni sezonda Tottenham'ın kazançlı kozlarından biri olabileceğini değerlendiriyor.