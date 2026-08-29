24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
imago-sport-1079301946.jpgAPL

Çeviri:

De Zerbi, Marmoush'u Tottenham'da hızla ödüllendiriyor

Tottenham Hotspur - Newcastle United
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Premier Lig
O. Marmoush
İngiltere
Mısır

Tottenham'ın teknik direktörü İtalyan Roberto De Zerbi, Premier Lig'in ikinci haftasında bu akşam oynanacak Newcastle karşılaşması için takımının ilk 11'ini açıkladı.

İtalyan teknik adam, kısa süre önce Manchester City'den transfer olan Mısırlı yeni transfer Ömer Marmuş'u ilk 11'e koyarak ödüllendirdi.

Tottenham, Premier Lig'in ilk haftasında Brentford karşısında 3-0 mağlup olmasının ardından bu sönük başlangıcı telafi etmeyi hedefliyor.

Tottenham'ın ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Antonin Kinsky

Premier Lig
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Premier Lig
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT

Savunma: Pawel Van Heck, Van de Ven, Andy Robertson, Pedro Porro

Orta saha: Rodrigo Bentancur, Matheus Fernandes, Sandro Tonali, Archie Gray

Hücum: Mathys Tel, Ömer Marmuş

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin