De Zerbi, Marmoush'u Tottenham'da hızla ödüllendiriyor

Tottenham'ın teknik direktörü İtalyan Roberto De Zerbi, Premier Lig'in ikinci haftasında bu akşam oynanacak Newcastle karşılaşması için takımının ilk 11'ini açıkladı.

İtalyan teknik adam, kısa süre önce Manchester City'den transfer olan Mısırlı yeni transfer Ömer Marmuş'u ilk 11'e koyarak ödüllendirdi.

Tottenham, Premier Lig'in ilk haftasında Brentford karşısında 3-0 mağlup olmasının ardından bu sönük başlangıcı telafi etmeyi hedefliyor.

Tottenham'ın ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Antonin Kinsky

Savunma: Pawel Van Heck, Van de Ven, Andy Robertson, Pedro Porro

Orta saha: Rodrigo Bentancur, Matheus Fernandes, Sandro Tonali, Archie Gray

Hücum: Mathys Tel, Ömer Marmuş

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