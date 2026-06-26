Wout Weghorst’un ilgi konusunda şikayet edecek bir yanı yok. FC Twente ve Benfica’nın artık 33 yaşında olan bu forveti gözüne kestirdiği bir süredir biliniyordu. Ancak De Telegraaf’a göre Real Betis ve Celta de Vigo da ona “ciddi şekilde ilgi duyuyor”.

Weghorst şu anda resmi olarak Ajax’ın kadrosunda yer alıyor, ancak sözleşmesi birkaç gün sonra sona erecek. O zaman transfer ücreti ödemeden transfer edilebilecek.

Forvet, Ricky van Wolfswinkel’in kariyerini sonlandırmasının ardından yeni bir forvet arayışında olan Twente ile uzun süredir anılıyor. Weghorst, şu anda Enschede ekibinin teknik direktörü olan Erik ten Hag ile daha önce Manchester United’da birlikte çalışmıştı.

Benfica’nın ilgisi de bir süredir biliniyor. Transfer muhabiri Mounir Boualin birkaç hafta önce, “Benfica’nın onu yakından takip ettiğine dair ısrarlı söylentiler duyuyorum” demişti. “Duyduğuma göre Weghorst, Portekiz’de evlere bile bakmış.”

De Telegraaf gazetesi ise İspanya’daki kaynaklara dayanarak, Weghorst’a teklifte bulunan iki kulübü daha listeye ekliyor: Betis ve Celta. Bu kulüpler geçen sezon LaLiga’da sırasıyla beşinci ve altıncı sırada yer aldı. Gazete, Weghorst’un nihayetinde içgüdülerine göre bir karar vereceğini öngörüyor.

Weghorst, yurtdışında oynamak ne demek olduğunu iyi biliyor. Daha önce VfL Wolfsburg, Burnley, Beşiktaş, Manchester United ve TSG Hoffenheim formalarını giymişti.

Şu anda sağ ayaklı forvet, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor. Ancak dünya kupası finallerinde henüz sahaya çıkma şansı bulamadı.