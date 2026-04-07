De Telegraaf, bir podcast'e konuk olduktan sonra Ajax oyuncusunu yerden yere vurdu

Mike Verweij, Kale & Kokkie'nin podcast'inde Alex Kroes'un davranışları hakkında sert ifadeler kullandı. De Telegraaf'ın Kick-off podcast'inde Ajax gözlemcisi, görevinden ayrılan teknik direktörün esas olarak kendi çıkarlarını gözetmekle meşgul olduğunu öne sürdü.

Kroes, kısa süre önce podcast'e konuk olarak Amsterdam'daki dönemini değerlendirdi. Orada, Raúl Moro'nun antrenörlüğünün en iyi şekilde gitmediğini de itiraf etti. Aynı zamanda, İspanyol oyuncunun dil sorunlarına da değindi; ona göre Moro, hızlı bir şekilde uyum sağlamak için yeterli düzeyde İngilizce konuşamıyordu.

Verweij bu argümanı kesin bir dille reddediyor ve kulüp içinde çok daha büyük bir sorun olduğunu düşünüyor. “Bence asıl büyük sorun, Ajax’ın Madurodam’da yaptığı oyuncu seçimi. Küçük ve çevik oyuncuları kadroya kattılar, ancak bunlar gerçekten ilerleme sağlayabileceğiniz türden futbolcular değil.”

Gazeteci ayrıca sezon başında teknik direktör John Heitinga'nın rolüne de dikkat çekiyor. “O bu oyuncuları hiç tanımıyordu ve bence çok çabuk fark etti: ‘Hepsi bu mu?’” Verweij'e göre ayrıca orta sahada çok önemli bir takviye sözü verilmişti. “Bir 6 numara gelecekti, ama gelmedi.”

Verweij’in eleştirisi sadece transfer politikasına değil, Kroes’un kendi davranışlarına da yöneliktir. “Sorumluluk alması iyi bir şey, ama aslında daha çok kendi pisliğini temizlemeye çalışıyordu,” diyor. Ardından son derece sert bir sonuca varıyor: “O, resmen berbat bir kadro oluşturdu.”

Valentijn Driessen de bu görüşe katılıyor ve sorunun esas olarak kalitede yattığını vurguluyor. “Boyu kısa ama çok iyi oynayan pek çok oyuncu tanıyorum. Yani sorun boyda değil,” diye açıklıyor. De Telegraaf gazetesi muhabirine göre sorunun özü açık: “Sadece kaliteli oyuncu transfer edilemedi.”

Driessen, Moro'nun başarısızlığının dil engelinden kaynaklandığına dair Kroes'un argümanını çürütüyor. “John Heitinga mükemmel İspanyolca konuşuyor, yani o çocuklara yol gösterebilirdi.” Driessen'e göre sorun başka bir yerde yatıyor: “Onda gerekli nitelikler yok.”