De Rossi: "Gattuso'ya yönelik eleştirileri duyduk, haddimizi aşmayalım"

Genoa teknik direktörü Daniele De Rossi, Udinese'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından DAZN mikrofonlarına konuştu: "Oynadığımız maçtan büyük gurur duyuyoruz, doğru yolda olduğumuzun farkındayız; ancak yaptığımız işi taçlandırmak istediğimiz için içimizde biraz da öfke var. Bugün bir galibiyet bizi neredeyse kurtaracaktı." Bu sözler, Udinese'ye karşı evinde yenildikleri maçın ardından Daniele De Rossi'nin ilk sözleriydi. Genoa teknik direktörü şöyle devam etti: "Kazanan bir zihniyet sergilemeye çalıştık, ancak bugün bir beraberlik de fena olmazdı çünkü ara tatile bir mağlubiyetle girmek istemedim, ancak maalesef bu oldu. Udinese güçlü, kaliteli bir takım. Son maçlarda, bugün de çok az gol yedik. Bize o son vuruş ve biraz da şans eksikti."





VAR kararları bazen huzurunuzu bozabilir. Bu hakemle Bologna'da bir öncül vardı, oyuncular bu konuda dikkatliydi: ben daha aklı başındaydım çünkü henüz yedek kulübesinde değildim. VAR yüzünden kaybetmedik çünkü artık kararlar ve karar vermemelerle oynamaya alıştık.





Son olarak Milli Takım hakkında bir yorum: "Gattuso ve Bonucci ile konuştum, onlarla birkaç video görüşmesi yaptım. Teknik direktörün Dünya Kupası'na gitmek isteyen ilk kişi olduğunu biliyorum. Biz İtalyanlar biraz pozitiflik getirmeliyiz, ancak kadro listesinden itibaren eleştiriler duydum. Pozitif olalım ve her zamanki gibi başlarını ağrıtmayalım. Bu, İtalya'da tipik bir özelliğimizdir."