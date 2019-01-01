De Ligt: Juventus kararımda paranın hiçbir rolü yok

Hollandalı genç yıldız Matthijs de Ligt, Juventus'a transfer kararında paranın belirleyici unsur olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Matthijs de Ligt, Avrupa'nın dev kulüplerinin gözdesi haline geldi ancak genç oyuncunun tercihi oldu.

Hollandalı yıldızın bu tercihi 'kariyeri değil parayı seçtiği' konusunda eleştirilere neden oldu. Genç oyuncu, basınına yaptığı açıklamada bu spekülasyonlara yanıt verdi:

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"Tercihimde paranın hiçbir rolü yoktu. Beni tanıyan herkes bunu bilir. 'Para' asla faktör olmadı. Herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama bazı insanlar böyle konuları çok kolay konuşabiliyor."

De Ligt, Juventus ile 75 milyon euro karşılığında 5 yıllık sözleşmeye imza attı.