De la Fuente’den İspanya-Arjantin final maçı öncesinde sert bir mesaj

İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, Luis de la Fuente, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından Pazar akşamı oynanacak İspanya-Arjantin 2026 Dünya Kupası final maçını yönetmek üzere seçilen Sloven hakem Slavko Vinčić'e açık bir uyarı mesajı gönderdi ve oyundan kaynaklanan herhangi bir kural ihlaline karşı hoşgörü göstermemesini istedi.

Deneyimli İspanyol teknik direktörün açıklamaları, Katalan “Sport” gazetesine verdiği röportajda yer aldı. Arjantin milli takım oyuncularının turnuva boyunca şiddet uyguladıkları halde uygun cezalar almadıkları yönündeki suçlamalar soruldu; bu durum, İspanya’nın grup aşamasındaki son maçında Uruguay karşısında karşılaştığı durumla benzerlik gösteriyor.

De la Fuente, kararlı bir üslupla şunları söyledi: “Hakemlik konusunda söylenecek çok şey var, ancak asıl önemli olan, hakemin kesinlikle hoşgörülü olmaması ve oyun kurallarında belirtilen yasal sınırların aşılmasına izin vermemesidir.”

İspanyol teknik direktör, yaklaşan maçın niteliğine ilişkin endişelerini yansıtan dikkatli açıklamalarında şunları ekledi: “Hakemlere ve onların tarafsızlığına tam bir güvenim var, ancak aynı zamanda oyun kurallarına dair derin anlayışımıza ve bu kritik maça nasıl hazırlandığımıza da tam bir güvenim var. Futbolun doğal akışının dışına çıkabilecek bazı senaryolardan rahatsızlık duyuyoruz ve futbolun doğru şekilde oynanması için uygun bir ortama şiddetle ihtiyacımız var.”

De la Fuente, maça yaklaşım felsefesini şöyle açıkladı: “Taktiksel fikirlerimize ve oyun ilkelerimize tamamen bağlıyız ve asıl odak noktamızdan bizi uzaklaştırabilecek provokasyonlar ya da yan çatışmaların girdabına girmeyi kesinlikle istemiyoruz.”

İspanyol teknik direktör, diplomatik bir titizlikle sözlerine şöyle devam etti: “Söylediklerimle Arjantin milli takımının bizi kasten kışkırtacağını veya doğal oyunumuzdan uzaklaştıracağını kastetmiyorum. Onlar kesinlikle güzel ve organize bir futbol oynayacaklar, ancak bizim için en önemli şey, sadece kendimize odaklanmak ve kendi oyun tarzımızı ve futbol kimliğimizi maça yansıtmaya çalışmaktır; çünkü temel fikirlerimizden ve önceden belirlediğimiz yaklaşımımızdan uzaklaşırsak, kaçınılmaz olarak zorlanacak ve bunun bedelini ağır ödeyeceğiz."