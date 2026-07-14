De Jong'un sakatlığının ardından Barcelona'dan beklenmedik bir karar

Alman teknik direktör Hans Flick’in isteği üzerine, Barcelona bu yaz transfer döneminde genç oyuncusunu satmaktan aniden vazgeçti.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona kulübü Brian Farinas'ın (20 yaşında) Girona'ya transferini durdurdu. Barcelona Akademisi mezunu olan oyuncu, Girona'ya transfer olmak üzereydi ve son günlerde tüm işaretler transferin çok yakın olduğunu gösteriyordu; ancak Katalan kulübü, en azından şimdilik transferden vazgeçme kararı aldı.

Bu geçici askıya almanın nedeni, Hans Flick'in yeni sezon hazırlık döneminde Farinas'a şans vermek istemesi.

Frenkie de Jong’un sakatlığı da bu kararda etkili oldu; Alman teknik direktör, geleceği hakkında karar vermeden önce daha fazla seçenek elde etmek ve oyuncuyu yakından izlemek istiyor.

Hollandalı milli oyuncu ciddi bir diz sakatlığıyla boğuşuyor; henüz kesin bir teşhis konulamadı ve orta saha oyuncusu önümüzdeki günlerde daha fazla muayeneye tabi tutulacak.

Kulüp, Tommy Marquez'de olduğu gibi, Farinas'ın oyun süresini Barcelona Athletic ve A Takımı arasında bölüştürmeyi planlıyor. Bu plan, Barcelona'nın genç yetenekleri üzerindeki kontrolünü korumasına ve aynı zamanda güçlü ve seçkin bir Barcelona Athletic takımı oluşturmasına olanak tanıyor.

2028 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan Farinas, Giuliano Peletti yönetimindeki yedek takımda güçlü bir sezon geçirdi; 33 maçta 5 gol attı ve 7 asist yaptı.

Futbolcu, 2018 yazında Villarreal’in genç takımlarından ayrılıp La Masia Akademisi’ne katıldı.