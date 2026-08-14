Barcelona orta saha oyuncusu Hollandalı Frenkie de Jong, son dönemde hakkında dolaşan söylentileri çürütmek için sert bir çıkış yaparak imajına zarar veren asılsız haberlerden duyduğu büyük öfkeyi dile getirdi.

De Jong'un açıklamaları, Katalan kulübünün resmi medyasına verdiği bir röportaj sırasında geldi. Oyuncu, sakatlığından toparlanma sürecindeki son gelişmeleri açıklamak ve son haftalarda hakkında yayımlanan haberlere yanıt vermek istedi.

De Jong şöyle konuştu: "İyiyim, ancak çevremde çok fazla gürültü olduğunu, birçok asılsız haber ve benzeri şeyler bulunduğunu hissediyorum ve bu beni rahatsız ediyor." Röportajdan amacının "bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak" olduğunu belirtti.

Hollandalı oyuncu şunları ekledi: "Yedi yıldır bu kulüpteyim ve Barcelona'da oynamak her zaman hayalimdi. Hâlâ burada gerçekleştirecek hayallerim var ve hâlâ büyük hedeflerimiz mevcut."

Sakatlığıyla ilgili olarak Hollandalı yıldız büyük hayal kırıklığını dile getirerek şöyle dedi: "Tüm bunlardan dolayı çok üzgünüm, bu beni fazlasıyla rahatsız ediyor ve son derece hayal kırıklığına uğratıyor. Çünkü en sevdiğim şey futbol oynamak, özellikle de Barcelona ve milli takımla. Bu yüzden sakat olduğumda bu beni çok rahatsız ediyor."

De Jong sakatlığının detaylarını açıklayarak bunun antrenmandaki bir kaza sonucu meydana geldiğini belirtti ve şöyle dedi: "Biri üzerime düştü ve dizimde küçük bir sorun yaşadım. Testler yaptırdık ve küçük bir sorun olduğunu gösterdi, herkes bunu biliyordu. Bana oynamaya devam edebileceğimi, biraz rahatsızlık ve az miktarda ağrı hissedeceğimi ama oynamaya devam edebileceğimi ve durumun kötüleşmeyeceğini söylediler." Sakatlığın ağırlaşmayacağına dair güvence aldığını vurguladı.

De Jong, sakatlığına rağmen forma giymeye devam etmesinin nedenlerini ise şöyle anlattı: "Futbola tutkuyla bağlı olduğum için oynamaya devam ettim. Dünya Kupası bir hayaldir ve katılmak için elimden gelen her şeyi her zaman yaparım. Bunu Barcelona ile de defalarca yaptım ve yaptığım şey buydu." Dünya Kupası'nın ardından kulüple iletişimi sürdürdüğünü ve yeni testler için geri döndüğünü belirterek şunları söyledi: "Bir test yaptık ve sakatlığın Amerika Birleşik Devletleri'nde test yaptırdığım zamankinden daha ciddi hâle geldiğini gösterdi. Bu son derece zordu çünkü ben bunu beklemiyordum ve kimse de beklemiyordu."

Hollandalı oyuncu şu anda kulüple üzerinde mutabık kalınan bir plan doğrultusunda fizyoterapistlerle bir rehabilitasyon programı yürütüyor. Bu konuda şunları söyledi: "Herkesin bildiği ve herkesin onayladığı bir plan hazırladık." Ardından sakatlığıyla ilgili yayımlanan haberlere yeniden değinerek şöyle dedi: "Söylenen ve doğru olmayan pek çok şey olduğunu görüyorum."

Barcelona orta saha oyuncusu, bu basın haberlerinden etkilendiğini kabul etti: "Evet, bu beni etkiliyor, öfkeleniyorum ve rahatsız oluyorum." Futbola dair görüşlerle asılsız gördüğü haberleri ise şu sözlerle birbirinden ayırdı: "İnsanların görüşlerini belirtme hakkı var. Eğer 'Frenkie kötü bir oyuncu' ya da 'Frenkie Barcelona'da oynayacak seviyeye sahip değil' derlerse, onlarla ya hemfikir olurum ya da olmam, yanıldıklarını düşünürüm; ama bu ayrı bir konu."

De Jong asılsız söylentilere karşı uyarıda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak şimdi doğru olmayan birçok şey yayıyorlar ve bunun imajıma zarar verdiğini, bazı insanların benim hakkımda düşünme biçimini etkilediğini fark ediyorum."

Barcelona yıldızı, kendisini çok rahatsız eden bir bilgi nedeniyle gazeteci Gerard Romero'yu doğrudan suçlayarak şöyle dedi: "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynamayı reddettiğimi söyledi, bu kesinlikle doğru değil, yalandır ve tamamen gerçek dışıdır."

Hollandalı milli oyuncu bu anlatımı reddederek şunları vurguladı: "Hayalim Barcelona için oynamak, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük maçlarda. Elbette oynamak istiyorum, herkes bu maçları oynamak ister ve oynamayı reddettiğimin nasıl söylenebildiğini anlamıyorum."

Hollandalı orta saha oyuncusu, teknik direktörü Hansi Flick ile herhangi bir anlaşmazlık yaşadığını yalanlayarak şöyle dedi: "Teknik direktörle ilişkimin çok kötü olduğunu söyledi, bu tamamen doğru değil. Teknik direktörle ilişkim çok iyi ve onunla sık sık konuşuyorum. Tüm bunları teknik direktöre sorabilirsiniz."

De Jong, kulüp yönetimiyle ilişkisinin bozulduğunu öne süren iddiaları da reddederek şöyle konuştu: "Kulüple ilişkimin kötü olduğunu söylediler, bu da doğru değil. Çünkü kulüpteki yetkililerle, yöneticilerle ve diğerleriyle sık sık konuşuyorum ve kulüple ilişkimin son derece mükemmel olduğunu söyleyebilirim."

Orta saha yıldızı, Barcelona'dan ceza aldığını iddia eden haberlere de yanıt vererek şunları açıkladı: "Bunu da Gerard Romero söyledi ve bundan söz etmek istiyorum çünkü geçmişte daha fazla yalan söylediğini düşünüyorum. Ama artık buna izin vermeyeceğim; doğru olmayan şeyler yayarsa, çıkıp bunları bizzat açığa çıkaracağımı anlaması gerekiyor."