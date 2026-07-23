Hollandalı Frenkie de Jong sessizliğini bozarak, sadakatini ve sakatlığını sorgulayan haberlere yanıt olarak Barcelona taraftarlarına güçlü ve çarpıcı bir mesaj gönderdi ve blaugrana formasını giymenin en büyük gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Barcelona orta saha oyuncusu, "Instagram" platformundaki hesabı üzerinden resmi bir açıklama yayınladı ve sözlerine şöyle başladı: "Sevgili hayranlar, genellikle benim, takımın veya kulübün hakkında yazılanlara pek önem vermem, ancak son zamanlarda sakatlığım ve Barcelona'daki durumum hakkında spekülasyonlar arttı."

De Jong, kulübe olan bağlılığının sorgulanmasından duyduğu büyük rahatsızlığı dile getirerek şunları söyledi: "İnsanların yalan haberler yüzünden kulüple olan ilişkimi ve bağlılığımı sorgulamasını görmek benim için zor."

Ve devam etti: "Futbol benim için her şey demek ve Barcelona kulübü ile ülkem için elimden gelen her şeyi yaptım. İşte bu yüzden yaşananları sizinle paylaşmak istiyorum."

De Jong'un sakatlığının gerçeği ve sahalardan uzak kalması

Hollandalı milli oyuncu, Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında yaşadığı sakatlığın ayrıntılarını açıkladı ve ilk teşhisin yanıltıcı olduğunu belirtti.

Şöyle konuştu: "Dünya Kupası sırasında dizimden sakatlandım. İlk tetkiklerin ardından doktorlar bana bunun hafif bir sakatlık olduğunu ve oynamaya devam edersem kötüleşmeyeceğini söylediler."

Ve ekledi: "Tek zorluk biraz ağrıyla oynamaktı, ancak kariyerim boyunca ister kulübümle ister ülkemin milli takımıyla olsun, katkı sağlayabildiğim her durumda bunu yaptım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatilim sırasında daha fazla tetkik yaptırmak için Barcelona'ya döndüm ve bunlar sakatlığın başlangıçta teşhis edilenden daha ciddi olduğunu gösterdi. Neyse ki bu aşamada ameliyata gerek yok ve şu anda tamamen iyileşmeye ve mümkün olan en kısa sürede sahaya dönmeye odaklanmış durumdayım."

https://www.instagram.com/frenkiedejong/?hl=ar

De Jong'tan Katalan takımına sadakat mesajı

De Jong, profesyonelliğini ve kulübe olan tam bağlılığını vurgulayarak, yaşananların elinde olmadığını belirtti.

Şöyle devam etti: "Mümkün olan en iyi fiziksel durumda olmak için her gün çalışıyorum. Mesleğimi, bedenimi ve takıma karşı sorumluluğumu ciddiye alıyorum. Ancak bazen kontrol edilemeyecek şeyler oluyor ve bu sakatlık da bunlardan biri."

Açıklamasını blaugrana taraftarlarına bir sadakat mesajıyla bitirdi ve şunları söyledi: "Barcelona ve Hollanda milli takımı için oynamak benim büyük gurur duyduğum bir şey ve onlara olan bağlılığım asla değişmeyecek. Bu forma için, takım arkadaşlarım için ve taraftarlarımız için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Birlikte yaratacağımız daha nice anlar ve gerçekleştirmek istediğimiz hedefler var. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum."