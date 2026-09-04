Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong, 30 Haziran'da sakatlık nedeniyle Hollanda Millî Takımı ile Dünya Kupası'ndaki serüveninin sona ermesinin ardından aldığı bir dizi tartışmalı kararın sonucunda, beklenmedik sonuçlar doğurabilecek bir yol ayrımıyla karşı karşıya.

İspanyol "AS" gazetesine göre, ilk ve en etkili karar, Frenkie de Jong'un sağ dizinde ağrı hissetmesine rağmen Dünya Kupası'ndaki son üç maçı oynaması oldu. Bu ağrılar endişe verici biçimde artarak, Fas karşısındaki mücadelede belirgin şekilde etkilendiği bir noktaya ulaştı.

De Jong, tutumunu, doktorların dizinde çektiği ağrıların ciddiyetini hafife alarak durumunu yanlış teşhis ettiklerini vurgulayarak savundu.

Hollanda'nın Fas karşısında elenmesinin ardından Frenkie, birkaç haftalık dinlenmeye karar verdi ve 13 Temmuz'da spor tesisine döndü. Ancak ağrının devam etmesi ve dizindeki şişliğin belirgin biçimde ortaya çıkmasının ardından açıkça endişeli görünüyordu.

Barcelona'da geçirdiği tetkikler, sağ dizin iç yan bağında yırtık olduğunu ortaya koyarak sakatlığın ciddiyetini teyit etti.

Oyuncunun önünde, her birinin artıları ve eksileri olan iki seçenek vardı. İlki cerrahi müdahale geçirmekti; bu, sağ dizinin durumunun yüzde 100'e yakın oranda eski hâline gelmesini garanti ederken, beş ile altı ay arasında bir süre sahalardan uzak kalması anlamına geliyordu. İkincisi ise, başarılı olması hâlinde yaklaşık üç ay sonra dönmesine imkân tanıyabilecek konservatif tedaviyi uygulamaktı; ancak bu yöntem, buna karşılık dizin sağlamlığı konusunda tam garantinin bulunmaması riskini taşıyordu.

Bu durum karşısında oyuncu, kulübün sağlık ekibinin görüşünün aksine, yüzde 100 iyileşememe riskini de göze alarak konservatif tedaviyi uygulamaya karar verdi.

Bir buçuk aylık rehabilitasyonun ardından de Jong, dizinin sağlamlığını ve ne kadar rahat hissettiğini test etmek için 25 Ağustos'ta sahaya çıktı, ancak sonuçlar olumlu değildi ve belirgin bir şekilde etkilenmiş hâlde sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Tedavi sürecindeki bu ilk aksaklığın ardından kulüp, oyuncuya yeniden baskı yaparak sakatlığın ele alınışında yeni bir sayfa açmasını tavsiye etti.

Cerrah Juan Carlos Muñoz bile Hollandalı oyuncuyla bir araya gelerek en iyi çözüm olarak ameliyat olmasını önerdi; ancak Frenkie, konservatif tedavinin sunduğu tüm seçenekleri tüketmeyi tercih ederek tutumunda ısrar etti.

Şu anda ilgili taraflar arasındaki duygular tam bir çelişki içinde. Barcelona, Samuel Umtiti ve Ansu Fati vakalarının tekrarını önlemenin tek uygulanabilir yolunun ameliyat olduğunda ısrar ederken, Hollandalı oyuncu pratik olarak sezonun dörtte üçünde sahalardan uzak kalacağının farkında olarak cerrahi çözümü kabul etmekte hâlâ tereddüt ediyor.

Her hâlükârda Barcelona, kısa ve orta vadede Frenkie'ye ilişkin beklentilerin ne kadar sınırlı olduğunu büyük ölçüde ortaya koyan kararlar aldı; Rodri ile anlaşma sağlanması ve Bryan Fariñas'ın A takıma kaydedilmesi bunun iki açık göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kulüp bu bağlamda, konunun son derece karmaşık olduğunun ve beklenmedik sonuçlar doğurabileceğinin farkında olarak, oyuncunun durumunu değerlendirmek amacıyla vakayı günü gününe takip ettiklerinden söz ediyor; dönüşüyle ilgili tarih belirlemekten veya beklenti oluşturmaktan da kaçınıyor.

De Jong, kendisine karşı işleyen zaman darlığı kriziyle karşı karşıya. İlk önerideki plan, konservatif tedaviyi değerlendirmek için 4 haftanın geçmesini öngörüyordu; oysa şimdi 6 haftadan fazla süre geçti ve yakın bir çözüm belirtisi olmadan durum hâlâ karmaşık.

Hollanda Millî Takımı'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernández, tanıtımı sırasında de Jong'un durumuyla ilgili bir soruya, en önemli şeyin oyuncunun tam olarak iyileşmesi olduğunu belirterek yanıt verdi; 24 Eylül'de Almanya karşısında Hollanda Millî Takımı'nın başındaki ilk maçında Barcelona'lı oyuncuya güvenemeyeceğinin farkındaydı.

Göstergeler, nihai planın belirlenmesi için eylül ayı sonundaki uluslararası ara dönemin kritik bir tarih olarak benimsenmesine işaret ediyor. Ameliyat, de Jong'un gelecek nisana kadar ve pratik olarak sezonunun sonuna kadar sahalardan uzak kalması anlamına gelirken; mevcut tutumunda ısrar etmesi, en iyi ihtimalle kasımdan önce olmayacak dönüşünün belirsizliği ve ayrıca sağ dizinin durumunu çevreleyen şüpheler anlamına geliyor.



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