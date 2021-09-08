De Conde: Liverpool'un Onuachu gibi bir golcüye ihtiyacı var

Genk sportif direktörü Dimitri De Conde, dev santrforun Liverpool için ideal bir seçenek olabileceğini söyledi.

Yaz transfer dönemi kapanmasına rağmen, Liverpool için ara transfer dönemine dair iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Orta saha için atılan Soler ve Bellingham iddialarının ardından Genk'in 2.01 m. boyundaki dev golcüsü Paul Onuachu'nun da ismi Liverpool ile anılmaya başladı. Bu iddialara zemin hazırlayan isim Genk'in sportif direktörü Dimitri De conde

Geçtiğimiz sezon 38 maçta 33 gol atan 27 yaşındaki Nijeryalı santrforun, Liverpool'da Firmino ve Jota'nın olduğu santrfor bölgesine farklılık ve güç getireceğini ifade eden De Conde, Belçika'da yayımlanan Het Belang van Limburg'a şu açıklamaları yaptı.

"Liverpool'u Chelsea'ye karşı izlediniz mi? 10 kişi kalan rakibine karşı gol atabilirlerdi ama atamadılar. Belki en iyi forvetlere sahipler ancak hiçbiri Onuachu ile aynı profile sahip değil."

"Fiziksel olarak yetersiz kaldılar. Onuachu Liverpool'un ihtiyaç duyduğu oyuncu olabilir."

Onuachu hakkında henüz resmi ağızdan bir ilginin açıklandığı söylenemez ancak De Conde'nin bu açıklamaları, Nijeryalı golcünün piyasasını oluşturmak için yapmış olabileceği açık.

Genk Sporting Director: Why Liverpool Need A Striker Like Onuachu https://t.co/ET0UfRdfuF — Complete Sports (@CompleteSports) September 8, 2021

İlk olarak Danimarka ekibi Midtjylland'da dikkat çeken Onuachu bu kulüpte 181 maçta 74 gol attı. Nijerya milli takımı formasıyla da ilk maçına Mart 2019'da çıkan golcü oyuncu ülkesi için toplam 13 maçta 3 gol kaydetti.

2019 Ağustos ayında Genk'e 5 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında katılan güçlü forvet, mavi beyazlılar için 72 maçta 46 gol attı ve takımının geçen sezon Belçika Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu.

Onuachu geçen sezon 33 gol attığı Belçika'da Yılın Futbolcusu seçilmiş ve Altın Ayakkabı'yı da kazanmıştı.