De Bruyne, Salah ile karşılaşmadan önce Courtois'nın tersi yönde yürüyor

Belçika milli takımının yıldızı Kevin De Bruyne, 2026 Dünya Kupası'nda bu akşam Mısır ile oynanacak maç öncesinde, vatandaşı Thibaut Courtois'nın aksine, rahat bir tavır sergiledi.

De Bruyne ve Courtois, Chelsea'de eski takım arkadaşları olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

De Bruyne, Belçikalı oyuncunun Manchester City'ye transfer olması ve Mısırlı yıldızın Liverpool'a gitmesinin ardından Salah ile rekabet etmeye başladı.

FOX Sports, basın toplantısında De Bruyne'nin "Salah'a karşı 10 yıl oynadım, çocuklarımız da aynı okula gidiyordu" şeklindeki sözlerini yayınladı.

"Onu ara sıra görüyorum, çok nazik biridir. Salah'ı görmek ve eski günlerdeki gibi onunla yeniden rekabet etmek güzel olacak" diye devam etti.

Ancak Courtois, Salah ile karşılaşması sorulduğunda, HLN gazetesinde yayınlanan açıklamalarında "Umarım 2022 Paris Finali gibi zor bir gece geçirir" dedi.

Courtois, 2022 Şampiyonlar Ligi finalinde muhteşem bir performans sergilemiş ve Liverpool ile Salah'ın gol atmasını engellemiş, Vinícius Júnior ise 59. dakikada Real Madrid'e galibiyet golünü atmıştı.