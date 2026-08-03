Inter Miami'den bir kaynak, kulübün Belçikalı Kevin De Bruyne ile anlaşma konusundaki tutumunu, özellikle Amerikan kulübünün Belçika Milli Takımı orta saha oyuncusuyla müzakerelere başladığına dair dolaşan haberlerin ardından teyit etti.

Söz konusu kaynak, "ESPN" kanalına yaptığı açıklamalarda, Inter Miami'nin De Bruyne ile temasa geçmediğini, ayrıca oyuncuyu kulübe transfere bağlayan sürekli haberlere rağmen Belçika Milli Takımı orta saha oyuncusuyla herhangi bir görüşme yapmadığını belirtti.

Kaynak, Inter Miami'nin bunun yerine, yaklaşan Ligler Kupası müsabakaları ve Amerika Futbol Ligi maçları boyunca mevcut oyuncu kadrosundan mümkün olan en yüksek verimi almaya odaklanacağına işaret etti.

Kadrosunda Lionel Messi'yi de barındıran Güney Florida kulübü, yeni oyuncusu Casemiro'yu geçtiğimiz günlerde, Cumartesi akşamı sahasındaki ilk maçından önce Chase Stadyumu'nda taraftarlara tanıtım töreni sırasında sundu.

Oyuncu takıma, Amerika Futbol Ligi'nde 2027 sezonu sonuna kadar uzanan, Haziran 2029'a kadar uzatma opsiyonu içeren bir sözleşmeyle bonservis bedeli ödenmeksizin katıldı.

Ayrıca Inter Miami, Ekvadorlu defans oyuncusu Fricson Caicedo ile Kosta Rika kulübü CS Herediano'dan kiralık olarak, Amerika Futbol Ligi'nde 2027 ilkbahar sezonunun sonuna kadar anlaştı.

Inter Miami, geçtiğimiz haftada Columbus Crew ile 2-2 berabere kaldıktan sonra, 18 maçta topladığı 38 puanla Doğu Konferansı puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor.