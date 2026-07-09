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Udinese Calcio v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

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Davis, Udinese ile sözleşmesini uzattı, ancak Milan da devreye girdi

Udinese
Transfers
AC Milan

Udinese ve Keinan Davis birlikte yoluna devam ediyor. İşte Friuli kulübünün açıklaması: "Gollerle birlikte yazılacak yeni sayfalar: Udinese ve Keinan Davis yine birlikte. İngiliz forvet, kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzattı."


GIMENEZ’E ALTERNATİF - Bu arada Milan’da transfer hareketliliği devam ediyor: Dün kulüp merkezinde Udinese yöneticileriyle bir görüşme yapıldı. 1997 doğumlu İngiliz forvet, Santiago Gimenez’in satılması durumunda somut bir alternatif olarak görülüyor; zira oyun özellikleri nedeniyle Ruben Amorim’in ilgisini çekiyor.

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