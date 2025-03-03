Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin oğlu ve yardımcısı Davide Ancelotti'nin Arda Güler sözleri ortaya çıktı.

LaLiga'da şampiyonluk mücadelesi veren İspanyol devi Real Madrid, 26. hafta mücadelesinde cumartesi akşamı Real Betis'e konuk oldu.

10. dakikada Brahim Diaz'ın golüyle öne geçen Los Blancos; 34'te Johnny, 54'te ise Santiago Bernabeu'nun eski yıldızı Isco'nun penaltı golüyle 2-1 geriye düştü ve bu skorla mağlup oldu.

Arda Güler yarım saat oynadı

Türk futbolseverler, Arda Güler'in Real Betis maçındaki mücadelesini her zaman olduğu gibi yine yakından takip etti. Maça yedek başlayan milli futbolcu, 59. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

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Ancak Arda Güler de diğer takım arkadaşları gibi son yarım saatte etkili olamadı. Yıldız futbolcunun durumu sosyal medyada bazı Real Madrid taraftarlarının da dikkatini çekerken, Davide Ancelotti'nin Arda sözleri gündem oldu.

Davide Ancelotti'den Arda Güler'e: 'Bunu bize göstermelisin!'

Fanatik'in İspanyol basınından derlediği habere göre teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yardımcısı Davide Ancelotti, Real Betis karşılaşmasının ardından Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'nin Arda Güler'e şunları söylediği iddia edildi:

"Sen harika bir oyuncusun, bize yardım etmene, yoğun ve güçlü bir şekilde oyuna girmene ihtiyacımız var, sana güveniyoruz, ancak bunu bize en iyi şekilde göstermelisin."