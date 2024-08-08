David de Gea, bir yılı aşkın süredir serbest oyuncu olarak kaldıktan sonra maaş taleplerini düşürerek Fiorentina ile anlaştı.

Manchester United'ın eski kalecisi David de Gea, sonunda kendine yeni bir kulüp buldu ve Fiorentina'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Çeşitli haberlere göre, yaklaşık bir yıl boyunca serbest oyuncu olarak kalan eski Kırmızı Şeytanlar'ın eski yıldızı De Gea, bu yaz Serie A takımı Fiorentina'ya katılmaya hazırlanıyor.

İspanyol kaleci, İtalyan kulübüyle kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve maaş taleplerini önemli ölçüde düşürdü. La Gazzetta dello Sport'a göre, yılda 2 milyon euro (£1.6m/$2m) kazanacak.

33 yaşındaki kaleci daha önce başka bir Serie A takımı olan Genoa ile anılmasına rağmen, anlaşmanın 'gerçekçi olmayan maaş beklentileri' nedeniyle iptal edildiği öğrenilmişti. Bu yaz Suudi Pro Ligi ve MLS kulüplerinden de teklifler alan De Gea buna rağmen kıta değişikliği yapmamıştı.

Sözleşme 1+1 yıllık

Tecrübeli kaleci, 2011 yılında Atletico Madrid'den Manchester United'a katılmış ve Premier Lig, FA Cup, iki Carabao Cup ve bir Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanarak 545 maçta forma giymişti.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, İspanyol kalecinin Cuma günü Floransa'ya ulaşması ve ardından resmi olarak transferini tamamlaması bekleniyor. De Gea, bir yıllık sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmeyi bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunacak.