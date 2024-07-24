David de Gea, Erik ten Hag yüzünden futbolu bırakmak istemiş

Manchester United'ın eski kalecisi David de Gea, Erik ten Hag'ın kötü davranışları nedeniyle emekli olmayı düşünmüş.

De Gea, Man Utd'den ayrıldıktan sonra emekliliği düşünmüş

Ten Hag ile problem yaşamıştı

MLS'e transfer olabilir

NE OLDU? 2011 yılında kapısından girdiği Manchester United'a 2023 yazında veda eden David de Gea, Old Trafford'da 10 yıldan fazla zaman geçirdi. Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesinin sonuna gelen İspanyol kaleci kontratını uzatmak için teklif alsa da şartlarda anlaşamadı. Şimdilerde kulüpsüz olan David de Gea, Ten Hag yüzünden emekliliği bile düşünmüş.

NE SÖYLENDİ? The Athletic'in haberine göre, 33 yaşındaki kaleci David de Gea, Manchester United'da menajer Erik ten Hag tarafından maruz kaldığı davranışlar nedeniyle Kırmızı Şeytanlar'dan ayrıldıktan sonra emekli olmayı düşünmüş. Hatta yakın çevresine Ten Hag'ın kulüpten ayrılması halinde Manchester United'a dönmeyi düşündüğünü söylemiş.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? David de Gea futbol sahalarına dönmek için bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. İspanyol oyuncunun MLS'e transfer olabileceği konuşuluyor.

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SIRADA NE VAR? Amerika, Suudi Arabistan ve İspanya'dan teklifler alan deneyimli oyuncunun, geleceğiyle ilgili önümüzdeki haftalarda bir karar vermesi bekleniyor.