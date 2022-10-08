David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, Premier Lig'de babasının mirasını devralabilir

Inter Miami II forması giyen Romeo Beckham, futbol kariyerinde bir sonraki adımı atmak istiyor.

20 yaşındaki oyuncu, bu yıl asistleriyle dikkat çekiyor

Romeo, Brentford B ile antrenmanlara başladı

Babasının Premier Lig'deki mirasını devralmak için ABD'den ayrılabilir

NE OLDU? Inter Miami II formasıyla ilk profesyonel maçına Eylül 2021'de çıkan David Beckham'ın oğlu Romeo Beckham, futbol kariyerini şekillendiriyor gibi görünüyor. 2002 doğumlu oyuncu, The Times'ın haberine göre, Brentford B ile antrenmanlara başladı ve Premier Lig ekibinin bazı oyuncularını sosyal medyadan takip etti. Ancak Romeo Beckham'ın Brentford ile ne kadar süre çalışacağı henüz bilinmiyor.

ROMEO BECKHAM'IN PERFORMANSI NASIL? Inter Miami II formasıyla bu yıl 20 karşılaşmada görev alan Romeo Beckham, ilk golü frikikten olmak üzere iki gol kaydetti. Sağ kanat oyuncusu bu maçlarda 10 da asiste imza attı.

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