David Beckham'ın dövmeleri: Ne anlama geliyor?

David Beckham her zaman stiliyle ön plana çıkan bir isim oldu.

Eski İngiltere kaptanı, yıllar içinde birçok farklı saç stili denedi ve kıyafetleriyle ilgi çekti.

Futbol sahasından uzakta, dövmelerinin sayısı da onu takip edenlerin hep dikkatindeydi. Peki Beckham'ın dövmeleri neyi temsil ediyor? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Beckham'ın boyun ve başındaki dövmeler

Beckham'ın dövmelerine başı ve boynundakilerle başlayacağız.

Eski İngiltere kaptanının muhtemelen en ünlü dövmesi ensesindeki oğlu Romeo'nun adının üzerine yerleştirilmiş kanatlı bir haç.

Beckham'ın boynunda kızı Harper'ın adı yer alıyor. Ayrıca en büyük oğlu Brooklyn'e ithafen 'Baba' ve 'Buster' kelimeleri de var. Buster yazısının altında eşi Victoria'ya ithafen bir atın başı var.

Boynunun solunda yine kızı Harper için 'Pretty Lady' yazıyor. Aynı dövmenin üstünde bir gül var.

Ayrıca sol kulağına doğru kanat çırpan kuşlar ve saçlarının gizlediği güneş sisteminin resmi de mevcut.

Beckham'ın kol dövmeleri

Emekli oyuncunun sağ omzunda "Zorluklar karşısında" yazısıyla bir melek ve melek yüzlü iki çocuk dövmesi var. Beckham bunu eski asistanı Rebecca Loos ile ilişkisi olduğu iddialarından bir ay sonra yaptırdı. Meleğin altında bulut ve onun altında başka bir melek var.

Ayrıca Beckham'ın kolunda "Korktukları sürece nefret etsinler" yazıyor. Aynı kolunda "Benim için dua et" yazılı.

Bileğinde ise bir sinek kuşu ve eşi Victoria'nın adı var.

Diğer kolunda ise Francesco Francia'nın 15. yüzyıldan kalma bir tablosuna dayanan Cupid ve Psyche'den ilham alınan bir parça var. Eşi Victoria ile onuncu yıldönümüne ithafen gül dövmesi yer alıyor.

Çiftin ayrıca altıncı evlilik yıldönümlerini kutladıkları İbranice dövmeleri de var. "Ben seninim ve sen benim" şeklinde tercüme ediliyor.

Beckham'ın kolunda Roma rakamlarıyla yedi rakamı ve Latince "Ut Amem Et Foveam" ifadesi yazılı. "Öyleyse seviyorum ve değer veriyorum" anlamına geliyor.

Sağ bileğinde, Victoria ile birlikte düzenledikleri gizli törenin tarihi 8 Mayıs 2006, 'VIII.V.MMVI' şeklinde yazılı.

Beckham'ın gövde dövmeleri

2011 yılında Beckham, dövme koleksiyonuna büyük bir parça ekledi. Oğulları Brooklyn, Romeo ve Cruz'u temsil eden üç melekle İsa'yı göğsünde taşıyor.

Bu dövmeyle ilgili bir röportajında, "İsa, üç melek tarafından taşınıyor ve açıkçası benim meleklerim çocuklarım. Bir noktada bana bakmaları gerekecek. Bu çok şey ifade ediyor." dedi.

Beckham'ın gövdesinde Çince sembollerle, "Ölüm ve yaşam kaderi belirledi. Zenginlik ve onur cennete bağlı" yazıyor. Ayrıca babasına ithafen "Seni seviyoruz babacığım" sözlerini taşıyor.

Eski Real Madrid yıldızının gövdesinde uçan bir Kartal ve Kızılderili kabile şefinin dövmeleri mevcut.

Beckham'ın sırt dövmeleri

Beckham'ın sırtında birçok dövmesi var ve kürek kemiklerinin arasındaki koruyucu melek onun ilk dövmelerinden biri.

Melek dövmesinin altında en küçük oğlu Cruz'un adı yazılı ve altlara doğru da büyük oğlu Brooklyn'in adı var. Melek dövmesinin üzerinde ise ortanca oğlu Romeo'nun adı yazılı.

Beckham'ın el dövmeleri

Beckham'ın sol elinin üstünde büyük harflerle "Love (Aşk)" yazılı ve her iki yanında kırlangıç yer alıyor.

Ünlü forma numarası yedi ve 23'ün birleşiminden oluşan 723 rakamları ile "Aşkla yol göster" dövmeleri de mevcut.

Sağ elinde eşi Victoria'nın adı ve "Büyük hayal kur, gerçekçi olma" sözleri yazılı. Ayrıca AC Milan'da giydiği forma numarası 32'nin de dövmesi var.

Küçük parmağında evlendiği yılın tarihi '99' yazılı, elinin iç tarafında kızı Harper'ın tasarladığı küçük kadın figürü mevcut.

Beckham'ın ayak ve ayak bileği dövmeleri

Beckham'ın en yeni dövmesinden biri bacağının iç kısmında, kaval kemiği boyunca uzanan iki melek. Beckham'ın vücudunda çokça dini dövmeler yer alıyor.

Yine sol bacağında aslan yüzü ve baldırında da kuş dövmesi var.

David Beckham'ın kaç dövmesi var?

Eski İngiltere kaptanının 60'tan fazla dövmesi olduğuna inanılıyor, ancak bu sayının daha da artması muhtemel.

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