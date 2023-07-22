David Beckham'dan Lionel Messi'nin frikik golüne yorum: "İnsanlar bunu izlemeye gelmedi!"

David Beckham, Lionel Messi'nin Cruz Azul karşısında kaydettiği son dakika golünü yorumladı.

Beckham duygularını paylaştı

Messi galibiyet golünü kaydetti

Beckham'ın Yunanistan'a attığı gole benziyordu

NE OLDU? Inter Miami'nin ortaklarından David Beckham, Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası mücadelesinde Cruz Azul'u frikikten avlayan Lionel Messi hakkında konuştu. Maçtaki 1-1'lik eşitliği son dakikalarda bozan Arjantinli yıldız, David Beckham'ın İngiltere formasıyla 2001'de Yunanistan'a karşı attığı gole benzer bir gol kaydetti.

NE SÖYLENDİ? Daily Mail'e konuşan David Beckham şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse serbest vuruş verildiğini görür görmez yolun sonuna geldiğimizi anladım. Özellikle sahada Leo ve Sergio Busquets gibi oyuncular varsa bunu başarmak zor değil. Bu gece taraftarlarımız için çok heyecan vericiydi. Buraya gelen insanlar, kaydettiği frikik golü bir yana dursun sadece Leo'nun sahaya adım attığını görmeye gelmişti. Bu stadyumdaki, ülkedeki herkesin rüyası, Leo'nun MLS'e gelişiyle gerçek oldu. Fazla söze gerek yok."

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi'nin Inter Miami formasıyla ilk maçını izleyenler arasında Serena Williams, Kim Kardashian ve LeBron James gibi isimler vardı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

SIRADA NE VAR? Lionel Messi, Inter Miami formasıyla ikinci maçına Salı günü çıkacak. Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası mücadelesinde Atlanta United'a karşı oynayacaklar.