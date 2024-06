David Beckham'dan kanser tedavisi gören eski teknik direktörü Sven Goran Eriksson'a çok özel bir hediye

Zorlu bir hastalık süreci yaşayan İsveçli teknik direktör Sven Goran Eriksson eski öğrencilerinin vefa ve ilgisinden oldukça memnun.

Sven Goran Eriksson'u vuran ciddi hastalık, futbol dünyasını derinden etkiledi. Eski İsveçli teknik direktör, 'Telegraph' ile yaptığı röportajda bu zorlu mücadeleyi nasıl sürdürdüğünü anlattı. Eski oyuncularının kendisine gösterdiği büyük dayanışma ve yakınlıktan dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Beckham'ın ziyareti

İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde teknik direktörlük yaptığı isimlerin kendisine olan ilgisine değinen İsveçli teknik adam, "Geçen hafta sonu eski İngiltere kaptanım David Beckham beni ziyaret etti. David beni aradı ve geleceğini söyledi. Bu, Beckham'ın nasıl bir karakter olduğunu gösteriyor. Buraya gelmesine gerek yoktu ama gelmek istedi. 1948 yılına ait, doğduğum yıla ait bir şişe de dahil olmak üzere altı şişe şarap getirdi. David Beckham'ı tanıdığım gibi, son derece iyi bir insan. Wayne Rooney ve Steven Gerrard gibi birçok İngiltere oyuncusundan mesajlar aldım" dedi.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan futbol adamı Roberto Mancini'nin de kendisini sık sık aradığını belirten Eriksson, "Belki de en sık görüştüğüm kişi Mancini oldu, dokuz yıl boyunca takımlarımın kaptanıydı. Mancini ve Beckham harika kaptanlar ve mükemmel insanlardı."

Hastalık süreci

İsveçli, hastalığından da bahsetti: "Doktorlara ne kadar ömrüm kaldığını sorarsanız cevap vermezler. Bu beni endişelendiriyor mu? Bilmemek daha iyi sanırım. Böyle durumlarda pozitif kalmaya çalışmak gerekir, ben her zaman hayatımı böyle yaşadım. İnsanlarla tanışmayı ve mümkün olduğunca normal bir hayat yaşamayı seviyorum. Kendim için üzülerek oturmak istemiyorum. Hayır, teşekkürler. Bu şekilde hiçbir şeyi çözemezsiniz. Her gün inişler ve çıkışlar var. Bazı sabahlar neredeyse her şeyin mükemmel olduğunu hissederek uyanıyorum. Diğer sabahlar ise problem oluyor. Ama güzel günler hala var ve ben iyiyim."