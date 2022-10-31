Arjantinli süperstar, kariyerinin son dönemini Avrupa'dan uzakta geçirecek.

Lionel Messi'nin 2023 yazında Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sona erdiğinde bonservissiz bir şekilde Inter Miami'ye katılması bekleniyor.

The Athletic'e göre Inter Miami, 35 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki aylarda kulübe katılmasını bekliyor ve görüşmeler, Dünya Kupası'ndan sonra devam edecek.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstarın, bu sezon sonunda Fransa'nın başkentindeki sözleşmesi bitiyor ve PSG ile henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.

Messi, MLS'e transfer olacak mı?

Eski kulüp Barcelona da onu İspanya'ya geri getirmek için bir hamle yapabilir, ancak Messi, ABD'ye gitmeye hazır görünüyor.

İngiltere'nin eski kaptanı David Beckham'ın ortak sahibi olduğu MLS takımının, Messi ile müzakerelerde ileri bir aşamaya geldiği anlaşılıyor.

Sonuç olarak onun, önümüzdeki aylarda kulübe imza atmasını bekliyorlar.

Messi ve Inter Miami arasında potansiyel bir transferle ilgili tartışmalar birkaç yıldır devam ediyor ve tüm taraflar, artık bir anlaşmanın tamamlanma zamanının geldiğine giderek daha fazla inanıyor.

Beckham'ın ortak sahipleri Jorge ve Jose Mas, Messi'nin temsilcileriyle müzakereleri yürütüyor ve geçtiğimiz haftalarda babası Jorge ile de birkaç görüşme gerçekleştirdiler.

Ne zaman sözleşme imzalayabilecek?

Henüz kesinleşmiş bir anlaşma yok ve görüşmeler önümüzdeki ay Katar'da başlayacak olan Dünya Kupası'na kadar askıya alınacak.

Ocak ayından itibaren Messi, dilediği bir kulüple ön sözleşme imzalayabilecek.

Ailesinin zaten bir mülke sahip olduğu Miami'ye transfer olursa, şüphesiz MLS'in en yüksek profilli oyuncusu olacak.

2018 yılında kurulan ve iki yıl sonra MLS'e katılan kulüp, normal sezonu Doğu Konferansı'nda altıncı sırada bitirerek play-off'lara katılma hakkını elde etti.

Manchester United ve Everton'ın eski yıldızı Phil Neville, Miami'ye Arsenal'ın eski oyuncusu Kieran Gibbs ve Galatasaray'da oynayan DeAndre Yedlin'i dahil etti.

Başarılı menajer, ocak ayından bu yana kulübü yönetiyor.