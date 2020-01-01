David Alaba: Küçüklüğümde Arsenal taraftarıydım

Bayern Münih’in Avusturyalı yıldızı David Alaba, gelecekte başka bir kulüpte forma giyebileceğini söyledi.

16 yaşında ’e katılan ve bu kulüpte 350’den fazla maça çıkan David Alaba, Premier Lig’e göz kırptı.

Çocukken taraftarı olduğunu söyleyen Alaba, “Premier Lig’i çok iyi biliyorum çünkü çocukken çok yakından takip ederdim. Arsenal taraftarıydım. En sevdiğim oyunculardan biri Patrick Viera’ydı” diye konuştu.

The Times’a verdiği röportajda bir gün İngiltere’de forma giyebileceğini ifade eden 27 yaşındaki savunmacı, “Gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda transfer konusunu pek düşünmüyorum ama bir gün başka bir kulüpte oynayabilirim” dedi.

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Daha fazla takım

Şu anda tamamen Bayern Münih’e odaklandığını söyleyen Alaba, “Hedeflerimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Ben de bu doğrultuda takımıma katkı sağlamak istiyorum. Ligde ve kupada iyi durumdayız. Belki Şampiyonlar Ligi hayalimizi de gerçekleştiririz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’nde başarının küçük detaylardan geçtiğini kaydeden Avusturyalı futbolcu, “Biz iyi bir ekibiz. Güçlü bir takım ruhumuz var. Antrenmanlarda ve maçlarda bunu görebilirsiniz” dedi.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Alaba 1 gol atıp 2 de asist yaptı.