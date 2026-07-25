Darwin Núñez, sıradaki ‘tuhaf transfer’in eşiğinde

Darwin Núñez'in Suudi Arabistan'dan yalnızca bir sezon sonra ayrılacağına dair tüm işaretler var. The Athletic, Al-Hilal'in golcüsünün Atlanta United'ın ilgisini çektiğini bildiriyor.

Habere göre iki taraf arasındaki ilk görüşmeler şimdiden başladı. Henüz ileri aşamaya gelmiş bir anlaşmadan söz edilmiyor, ancak Atlanta United, Uruguaylı santrforu MLS'e getirme ihtimalini ciddi şekilde araştırıyor. Daha önce Liverpool forması giyen Núñez için İngiltere'de şimdiden 'garip bir transfer' yorumu yapılıyor.

Rekor transfer Emmanuel Latte Lath ayrılmaya çok yakın, bu da yeni bir 'designated player' transferi için yer açıyor. Bu nedenle hücum oyuncusu çarşamba günü önlem amacıyla maç kadrosunun dışında bırakıldı.

Núñez geçen yıl Al-Hilal'e katılmıştı, ancak yeniden çıkışa yönelmiş görünüyor. 27 yaşındaki santrfor, Suudi Arabistan'ın dev kulübü Karim Benzema'yı kadrosuna kattıktan sonra takımdaki yerini kaybetti.

Geçen sezon santrfor, 16 resmi maçta 6 gol ve 4 asist üretti. Geçen yaz düzenlenen Dünya Kupası sırasında ise Uruguay formasıyla şubattan bu yana ilk resmi dakikalarını aldı, ancak bu da başarısızlıkla sonuçlandı.

Atlanta United'ın Núñez'i Al-Hilal'den gerçekten koparıp koparamayacağı önümüzdeki haftalarda belli olacak. Amerikan kulübü bu tür bir transferi gerçekleştirebilecek mali güce sahip, ancak şu an için kesin bir anlaşma yok.

Núñez'in bonservis bedelinin ne olacağı net değil. Transfermarkt şu anda oyuncunun değerini 20 milyon euro olarak tahmin ediyor. Al-Hilal ile sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.