"Dans ediyor ve şarkı söylüyordu": Postecoglou'dan Ronaldo hakkında sürpriz açıklama

Al-Nassr Teknik Direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Al-Ettifaq karşılaşmasında sergilediği öfke halinin arkasındaki nedeni açıkladı ve "El-Alemi"nin kaptanının maçın iki devresi arasındaki tepkisinin teknik bir karar ya da takım içi bir anlaşmazlık nedeniyle olmadığını, aksine galibiyet aradığı bir anda "El-Alemi"nin iki golle geride kalmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Postecoglou, yarın cuma günü Roshn Ligi'nin dördüncü haftasında oynanacak Al-Taawoun maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Cristiano'nun herkesin hakkında her şeyi bilmek istediği bir kişilik olduğunu anlıyorum, ancak herhangi bir sırrı açıklamam imkânsız."

Şöyle devam etti: "Ronaldo, geride olduğumuz için devre arasında öfkeliydi, ancak maçtan sonra soyunma odasında ve otobüste dans ediyor ve şarkı söylüyordu, oyuncuların arasındaydı."

Avustralyalı teknik direktör, Ronaldo'nun öfkesinin takım içinde bir kriz olduğuna dair bir gösterge olmadığını, aksine Portekizli yıldızın futbola olan tutkusunu ve galibiyetlere ulaşma yönündeki büyük arzusunu yansıttığını vurguladı; özellikle Al-Nassr'ın Al-Ettifaq karşısında kaleci Bento'nun kırmızı kart görmesi ve takımın iki golle geride kalmasının ardından zor koşullardan geçtiğini belirtti.

Postecoglou şunları ekledi: "İnanın bana, o futbola tutkulu ve Al-Nassr'a tutkulu biri, devre arasında işler istenildiği gibi gitmediği için öfkeliydi ve bu son derece normal bir durum." Oyuncunun maç boyunca sergilediği tavırların, rekabetçi kişiliğinin doğal bir yansıması olduğunu ve endişe gerektiren bir durum olmadığını vurguladı.

Ayrıca oku: Kooora'ya özel: Benzema'nın Al-Ittihad'a dönüşünün gerçeği

Ayrıca oku: Gözyaşları ve şok: Al-Nassr'ın geri dönüş gecesinde Ronaldo'nun oyundan çıkarılmasının perde arkası

Al-Nassr teknik direktörü, Ronaldo'nun ikinci yarının başında oyundan çıkarılmasının nedenine de değinerek, oyuncunun sahada kalış süresinin, fiziksel hazırlığını yönetmeye yönelik özel bir plan çerçevesinde önceden belirlendiğini açıkladı; özellikle bir dönem sahalardan uzak kaldıktan sonra maç ortamına yavaş yavaş geri döndüğüne dikkat çekti.

Postecoglou şöyle konuştu: "Ronaldo bir sporcu olarak özel bir kişi ve bizim için Al-Ettifaq karşısında 45 dakika oynaması planlanmıştı çünkü kademeli olarak döndü, ondan önce ise 30 dakika oynamıştı." Oyundan çıkarılma kararının öfkesiyle ya da performansıyla değil, önceden belirlenmiş planla ilgili olduğunu vurguladı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Ronaldo'nun fiziksel durumunun artık değiştiğini ve oyuncunun hazırlığında belirgin bir iyileşme hissettiğini açıklayan teknik direktör, şunları ekledi: "O şu anda kondisyon olarak kendini daha iyi hissediyor ve tam bir maç oynayabilecek durumda." Bu sözlerle önümüzdeki dönemde oynadığı dakikaların artabileceğine işaret etti.

Postecoglou'nun açıklamaları, Ronaldo'nun Al-Ettifaq maçındaki öfkesine eşlik eden spekülasyonlara son noktayı koydu; özellikle oyuncunun maç sırasında ve ilk yarının bitiminden sonra sinirli göründüğü kareler ortaya çıkmasının ardından, karşılaşma Al-Nassr'ın 2-0 geriye düştüğü skoru 3-2'lik galibiyete çevirdiği tarihi bir geri dönüşle sona ermişti.