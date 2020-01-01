Danny Rose: Mourinho bana diğerleri kadar şans vermedi

Ara transfer döneminde Newcastle United'a imza atan Danny Rose, Tottenham'dan ayrılışıyla ilgili bir itirafta bulundu.

Danny Rose, Jose Mourinho yönetimindeki 'da kendisine yeterince şans verilmediğini dile getirdi.

İngiliz futbolcu, BBC Radio 5'e verdiği demeçte Tottenham'da düzenli forma giyemeyeceğini düşündüğü için 'ı seçtiğini söylerken Mourinho hakkında da bir itirafta bulundu:

"Kendime savunmadaki diğer isimler kadar şans verilmediğini hissediyordum. Mourinho için oynamak istedim ancak yaklaşık bir ay sonra asla oynayamayacağı farkettim. Oynamayacağımı bile bile antrenmanlara devam etmek zordu. Sonuç olarak bu durum böyle devam etmedi. Kulübe ve Mourinho'ya saygı duyuyorum."

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Rose, 2017 yılında geçirdiği diz ameliyatı sonrası eski performansına hızlıca dönebileceğini sandığını ancak yanıldığını itiraf etti:

"Üç yıl önceki halime dönmek isterdim. Sakatlıktan sonra o seviyeye dönebileceğimi sandım ancak durumun böyle olmayacağını sert bir şekilde öğrendim."

Newcastle United, Premier Lig'in 26. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanına gidecek.