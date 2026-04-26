Danny Blind, Daley Blind'in Ajax'a geri dönüş olasılığı hakkında görüşlerini dile getirdi

Danny Blind, Pazar öğleden sonra Ziggo Sport'ta oğlu Daley'nin Ajax'a olası dönüşü hakkında konuştu. Cumartesi günü Ronald de Boer, savunma oyuncusunun Amsterdam'a dönmeyi istediğini belirtmişti.

Blind'in sözleşmesi sona ermek üzere. Defans oyuncusu 2023'te Girona'ya gelmiş ve o zamandan beri Katalan kulübü için 107 maçta forma giymişti.

"Blind'in Ajax'a gitmeyi çok istediğini biliyorum," dedi De Boer Cumartesi günü, ancak Blind'in "kendi" kulübünde muhtemelen yedek rolüne razı olması gerektiğini de fark etti. "Bu oldukça zor, çünkü şu anda orada Youri Baas oynuyor."

Blind'in babasından gelen sinyaller Ajax için o kadar olumlu değil. “Girona sözleşmeyi uzatmak istiyor. Yani teklifler gelecektir.” Yine de sözleşme uzatımı birçok faktöre bağlı.

“Geleceklerdir, ama henüz güvende değiller. İspanya’da puanlar birbirine çok yakın. İki maç kazanırsan Avrupa kupalarına katılma şansın olur, ama iki maç kaybedersen belki de ligden düşersin,” diye açıkladı eski Ajax yöneticisi. “Ama bunun dışında bir şey söyleyemem.”

Kendisi, oğlunun geri dönmesini isterdi. “Bir baba olarak hoşuma giderdi, ama bir futbolcu olarak orada olmaktan memnunum. Girona ligde kalırsa, onun orada kalması da sorun olmaz. Neyse, o 36 yaşında ve bu konuda söz hakkım yok.”

Blind senior'a göre, emeklilik oğlu için bir seçenek değil. “Formda. Henüz başka bir Daley Blind görmüyorum. Süper hızlı hale geldiği söylenemez, ama sadece süper formda.” Danny, Daley'e acil bir tavsiye vermiyor. “Bu onun kariyeri. Kararları kendisi vermeli.”