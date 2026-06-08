Danimarka milli takım doktoru Eriksen hakkında: "Acaba son maçını mı oynadı?"

Danimarka milli takım doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen hakkında son gelişmeleri aktardı. Boesen, bu açıklamayı Danimarka basın kuruluşu TV2'ye yaptı.

Eriksen, Pazar akşamı Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında (2-1) implante edilmiş defibrilatöründen bir şok aldı. 34 yaşındaki oyuncu yere yığıldı ve yerde kaldı.

Gece geç saatlerde takım doktoru Boesen, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'ya karşı oynanan maçta (0-1 mağlubiyet) da kalp problemi nedeniyle yere yığılan Eriksen hakkında bir güncelleme yaptı.

O zaman sahada olan birçok oyuncu, Pazar akşamı da oradaydı. “Bu, hayatlarının en kötü anlarından birine geri dönüş gibiydi. Soyunma odasında şiddetli ve şok edici tepkiler vardı,” dedi milli takım teknik direktörü maçın ardından.

Eriksen'in sahadan kendi başına yürüyerek çıkabilmesi, bir nebze de olsa rahatlama sağladı. Takım doktoru Boesen: "Durumu iyi. Keyfi yerinde ve ailesi yanında. Yakında eve gidebilecek. Kalp pili görevini yerine getirdi. Sahadan kendi başına çıkmak istedi. Bu iyiye işaret" diye konuştu.

Ajax ve Manchester United gibi takımlarda forma giymiş olan eski orta saha oyuncusunun profesyonel futboldaki son maçını oynayıp oynamadığı ise büyük bir soru işareti olarak kalıyor.

“Buna kendisi karar vermeli. Mantıklı bir soru, ancak bu kararı kendisi vermesi gereken bir şey.” Eriksen'in kendisi henüz bir açıklama yapmadı.