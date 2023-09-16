Danilo, Guardiola ile Allegri arasındaki farkı açıkladı

Juventus’un Brezilyalı stoperi Danilo, İtalyan ekibindeki teknik direktörü Massimiliano Allegri ile bir dönem Manchester City’de birlikte çalıştığı Pep Guardiola’yı kıyasladı. İtalyan basınından Corriere dello Sport’a konuşan Danilo, her iki teknik direktörün futbolun elit seviyesinde olduğunun ve iki ismin de kendi oyununa büyük bir değer kattığının altını çizdi.

“Guardiola ve Allegri benim için eşit seviyede. Pep daha pozisyonel bir futboldan yana, onunla bile daha fazla rolde oynadım. Sağda, ortada, solda ve orta sahada. Takımdan her zaman oyunun kontrolünü talep ediyor, kesin işaretler veriyor, sadece hücum oyuncularına biraz özgürlük tanıyor. Ben onunla oynarken zaman zaman defansta oynayan bir orta saha oyuncusuydum.

Max ile pek çok şeyi paylaşıyorum; sadık, açık sözlü, az konuşan ve aynı zamanda geri adım atmayı bilen biri. Bizim ilişkimiz suç ortaklığına varacak kadar açık sözlü bir ilişki. Size şunu söylüyor: Eğer üç pasla kaleye gidebiliyorsak, neden elli pas yapmamız gerekiyor? Allegri her şeyden önce kazanmak istiyor.

Eğer futbolda kazanmazsanız, keyif de alamazsınız. O pratik ve somut biri”