Daniele Rugani, Juventus ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı
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Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Juventus, takım içi bir transfere imza attı.
4 sezondur Juventus forması giyen savunma oyuncusu Daniele Rugani, kulübü Juventus ile 4 senelik yeni sözleşme imzaladı.
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2015 yılında Empoli'den Juventus'a transfer olan savunma oyuncusu, kulübü ile olan sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Daniele Rugani, Benatia'nın devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmasıyla birlikte, takımda daha çok forma şansı bulmaya başladı. Ligde oynanan son 10 maçın 8'inde forma şansı bulan İtalyan oyuncu oynadığı süre boyunca 2 gol kaydetti.
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de ilgilendiği iddia edilen Rugani, kulübüyle yeni sözleşme imzalayarak transfer iddialarına da cevap verdi.