Daniel Pancu tarih yazdığı maçta fenalaştı

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Daniel Pancu, teknik direktörlük kariyerinde dikkat çeken bir başarıya imza attı. Kasım ayında göreve geldiğinde düşme potasında bulunan CFR Cluj, Rumen çalıştırıcı yönetiminde yakaladığı çıkışla play-off biletini aldı.

10 maçlık galibiyet serisi

Romanya Ligi’nde normal sezonun son haftasına girilirken Cluj, deplasmanda Farul Constanța’yı 2-1 mağlup ederek üst üste 10. galibiyetini elde etti. Alibek Aliev ve Karlo Muhar’ın golleriyle gelen zafer, takımı 50 puana taşıdı ve ilk 6 içinde yer almayı garantiledi. Farul Constanța’nın sahibi ise Rumen futbolunun efsanelerinden Gheorghe Hagi.

Maçın ardından sağlık problemi

Karşılaşma boyunca oldukça gergin olduğu gözlenen Pancu’nun, yoğun stres nedeniyle maç sonunda rahatsızlandığı öğrenildi. Bu nedenle deneyimli teknik adam basın toplantısına katılamadı. Yardımcı antrenör Laurentiu Rus, Pancu’nun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada teknik direktörün kendisini iyi hissetmediğini ve karşılaşma boyunca sağlık desteği aldığını belirtti.

İstatistikleriyle dikkat çekiyor

48 yaşındaki çalıştırıcı, Cluj’un başında çıktığı 14 lig maçında 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak kısa sürede büyük bir ivme yakaladı.

Türkiye’deki kariyeri unutulmuyor

Futbolculuk döneminde 2002-2006 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve kulübün 100. yıl şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Pancu, daha sonra Bursaspor’da da görev yapmıştı. “Kadıköy Panteri” lakaplı eski golcü, şimdi teknik adam olarak adından söz ettiriyor.