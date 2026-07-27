Dani Olmo: Bir Arap milli takımı beni şaşırttı ve Barcelona ile hedefim bu

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı İspanyol Dani Olmo, 2026 Dünya Kupası müsabakaları sırasında dikkatini çeken öne çıkan milli takımları açıkladı ve Mısır Milli Takımı'nın turnuva boyunca beğenisini kazanan sürprizlerden biri olduğuna dikkat çekti. Söz konusu turnuvanın şampiyonluğuna, final maçında Arjantin'i mağlup eden "La Roja" ulaştı.

Olmo, İspanyol "Diari de Terrassa" gazetesine verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Yeşil Burun Adaları Milli Takımı en büyük sürprizdi, ancak Mısır ve Paraguay da beni şaşırttı. Ayrıca Norveç Milli Takımı'nı da çok beğendim."

Mısır, son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup olarak Dünya Kupası'na büyük bir zorlukla veda etti.

İspanya Milli Takımı, hiçbir mağlubiyet almadan tamamladığı olağanüstü bir maceranın ardından Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Turnuva boyunca yalnızca bir gol yiyen takımın başarısının sırrının, grubun gücü ve bireysel her türlü kaygının üzerinde takım çıkarını ön planda tutmak olduğunu belirten Olmo, sözlerini şöyle sürdürdü.

İspanyol oyuncu ekledi: "Grup ve takım çalışması her şeyin üzerindedir. Büyük milli takımlar seviyesinde farklar son derece azdır, bu yüzden milli takımın oyuncular, teknik ekip ve çalışanlardan oluşan tek bir aileye dönüşmesi farkı yaratır."

Olmo, Dünya Kupası'nı kazanmanın gerçekleşen bir hayal olduğunu vurguladı ve İspanya oyuncularının şampiyon olabileceklerine inanmakla yetinmediklerini, aksine hedeflerine ulaşmak için gerekli imkânlara sahip olduklarına gerçekten kani olduklarını dile getirdi.

Son üç yılda ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'nın yanı sıra Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi'ni de kazanmayı başaran Olmo, kulübü Barcelona ile de kupa kazanmaya devam etmeyi hedefliyor.

Katalan takımıyla ilgili hedefleri hakkında ise şunları söyledi: "Şu andaki hedef her sezon olduğu gibi aynı: Barcelona ile ve milli takım ile her şeyi kazanmak."

Olmo, Barcelona içindeki rekabete de değindi ve yeni transferlerin takımın gücünü artıracağını vurgulayarak şöyle konuştu: "Rekabet her zaman grubu daha iyi hale getirir."

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