Dani Carvajal, Arda Güler ile arasında geçen konuşmayı açıkladı: "Elinden geleni yapmalısın!"

Real Madrid'in savunmacısı Dani Carvajal, bir süredir sakatlıkla mücadele eden Arda Güler'e destek verdiği konuşmayı açıkladı.

Arda Güler sakatlıklarla mücadele ediyor

Real Madrid'e transferinden bu yana üçüncü kez sakatlandı

Dani Carvajal sakin olması gerektiğini söylüyor

NE OLDU? Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler yeni takımında sakatlıklarından dolayı bir türlü gün yüzü göremedi. İspanya'daki üçüncü sakatlığını yaşayan genç oyuncu formasına kavuşmayı beklerken Real Madrid'in savunmacısı Dani Carvajal'den 18 yaşındaki oyuncuya destek geldi.

NE SÖYLENDİ? Dani Carvajal, Arda Güler ile arasında geçen sohbeti şu sözlerle anlattı: "Arda Güler'i cesaretlendirmek için yanına gittim. Sakin olmasını, bunun bir süreç olduğunu, bazen vücudun uyum sağlaması gerektiğini ve daha güçlü dönmek için elinden gelen her şeyi yapmasını söyledim. Ona, "Yalnız değilsin ve bunu yaşayan tek kişi sen değilsin" dedim."

BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz günlerde AA'ya konuşan İlkay Gündoğan da Real Madrid'in stoperi Antonio Rüdiger ile Arda Güler hakkında konuştuklarını ve Rüdiger'in genç oyuncuyu çok beğendiğini söylemişti: "Arda Güler Real Madrid’e gitti, çok yetenekli futbolcu. Hatta burada Antonio Rüdiger ile bazen konuşuyoruz. O da Arda'yı çok beğeniyor, tabii fiziksel olarak eksiklikleri var. İki sakatlıkla Real Madrid dönemine çok iyi başlamadı ama çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hatta Mesut Özil de aynı şeyi söylemişti. Mesut Özil'e benzeyen bir Türk futbolcu varsa ilk isim Arda Güler’dir. Onun geleceğini parlak görüyorum."

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SIRADA NE VAR? Arda Güler milli arada sakatlığını atlatıp Real Madrid formasına kavuşmayı bekliyor.