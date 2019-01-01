Dani Alves: Messi saygısızlık yaptı

"Dost acı söyler" diyen Dani Alves, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Copa America'ya yönelik eleştirilerini saygısızlık olarak nitelendirdi.

'nın tecrübeli sağ bek oyuncusu Dani Alves, 'nin Copa America'nın Brezilya'nın kazanması için organize edildiği yönündeki yorumlarını eleştirdi.

, Sambacılar karşısında yarı finalde 2-0 yenilerek turnuvaya veda ederken, müsabakadaki tartışmalı hakem kararları Messi'yi sinirlendirmiş ve süper yıldız hakemlere çatmıştı. Messi eleştirilerinin dozajını, üçüncülük maçında Şili'ye karşı Gary Medel'le girdiği münakaşanın ardından tartışmalı bir şekilde oyundan atılınca, "Bize saygı gösterilmiyor. Bu turnuva Brezilya'nın kazanması için organize edilmiş." diyerek artırmış ve madalya törenine katılmamıştı.

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Ev sahibi olarak oynadığı turnuvayı şampiyon tamamlayan Brezilya'nın tecrübeli oyuncusu Dani Alves, 'dan eski takım arkadaşı Messi'nin açıklamalarını SporTV'deki Bem Amigos isimli programda değerlendirdi. Tecrübeli futbolcu, "Bir insan sırf arkadaşınız diye haklı olmaz. Olayın sıcaklığında böyle şeyler söyleyebilirsiniz ama ben katılmak zorunda değilim. Her şeyden önce bizim takımımıza saygısızlık etti. Ayrıca birçok profesyonele de saygısızlık etti." şeklinde konuştu.

Alves, konuyla ilgili sözlerini "Ben her zaman doğruları söyleyen bir arkadaşım. Messi'nin ağzından çıkan sözler yanlıştı." dedi.

Dani Alves, 2008 - 2016 yılları arasında Messi'yle birlikte oynadı ve Arjantinli yıldıza bu süreçte en çok asist yapan oyuncu oldu.