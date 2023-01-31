Dani Alves'in eşi Joana Sanz boşanmak istiyor: Fotoğraflarını kaldırdı

Dani Alves'in eşi sosyal medyada bazı fotoğrafları kaldırdı ve boşanmak istediği iddia edildi.

Dani Alves cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı

Eşi fotoğraflarını kaldırdı

Boşanmak istiyor

NE OLDU? 30 Aralık'ta bir gece kulübünde yaşanan bir olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadın, Dani Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

BÜYÜK RESİM: Dani Alves'in 2017'de dünyaevine girdiği eşi Joana Sanz boşanmak istiyor ve bu talebini avukatına iletti. Sanz, sosyal medyada Dani Alves ile olan fotoğraflarının bazılarını da kaldırdı.

DANI ALVES'İN CEZAEVİ GÜNLERİ NASIL GEÇİYOR? Marca'nın haberine göre; Dani Alves diğer mahkumlarla birlikte cezaevinde futbol maçı yaptı. Ayrıca Cezaevinde ilgiyle karşılanan oyuncunun imza dağıttı da iddia edildi.